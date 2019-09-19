小6女夢想當酒家小姐…他傻眼曝女兒同學偏差文「喜歡收集精液」：沒教養

▲原PO說女兒筆記本被同學搶去，螢光筆畫線的都是對方寫下的淫蕩話語。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」）

記者張靖榕／綜合報導

一名家長18日在臉書表示，小6女兒的筆記被一名女同學搶去寫，回到她手上後內頁竟然充滿「淫蕩話語」，上頭除了寫最擅長的事是「做愛」，還在喜歡收集的欄位填下「精液」。過於早熟而離譜的行徑令網友紛紛傻眼，「現在小孩腦袋都裝什麼」、「性教育不能等」、「好可怕」。

原PO在臉書社團「爆料公社二館」貼出2張照片，其中一張疑似是女兒畢業紀念冊前頁的自我介紹區，只見上頭被該名女同學寫下「地址：渣男家」、「我的興趣是：跟渣男互干xxx」、「擅長：做愛」、「我的夢想：成為酒家小姐」、「偶像：我男友（渣男）」等，甚至還在收集欄位寫下喜歡收集「精液」，食物是「渣男的鳥」。另外還有一句令人摸不著頭緒的「你不是處女，你是高麗菜。」

▲女兒拿回筆記本後，上頭充斥許多早熟言論。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」）

種種脫軌的行徑令原PO直呼「沒教養」，「對我家的女兒寫這樣的話語，筆記本是我女兒的，她搶過去寫……我不想請學校處理，我想直接提告，請問我該如何處理？」

網友紛紛留言，「才小6就這樣，以後不得了了，行為完全偏差」、「性教育不能等，國小就什麼觀念」、「完全讓人很震驚小6的孩子可以寫出這些內容 」、「現在真多小孩讓人無言！以後真的遇到渣男就不要哭」、「同理心，感覺得到樓主的憤怒與無奈」、「去報警吧，通知家長」、「小6提告沒什麼用，應該要先通知學校、報警和聯絡對方家長。」

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