「窗戶ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」汽機車凌晨還在飆　139線居民：熊熊ㄔㄨㄚˋ起

▲139縣道有許多彎道。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

很多人一聽到彰化139線道，印象就是車禍和飆車，其中部分區段經過住宅區。當地居民怒轟，飆車聲從白天吵到深夜，有的人凌晨還在飆，而且不只機車，汽車飆車聲音還要更吵，即使門窗緊閉也沒用，部分住宅圍牆被撞毀，補了過沒多久又被撞。

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139線道車禍多到出名，除了很多彎道也有許多民宅，其中一戶人家的圍牆被撞壞補了2、3次，水泥顏色明顯不同，近期還多撞出個小洞，居民乾脆不補了。

一名阿嬤直呼，被噪音吵到快瘋掉，「聽到都會怕，熊熊ㄔㄨㄚˋ起來（台語，指突然受到驚嚇），都在睡了突然有車聲，在催油門的聲音。」另一名阿公說，「有聽到聲音比較誇張的，出來看騎士都跌倒，騎士爬起來，有的機車毀了，有的都擦傷了。」

▲▼139縣道行經許多民宅，有戶住家圍牆被撞壞補2、3次，水泥顏色明顯不同。（圖／東森新聞）

居民相當生氣，因為多年來反映都沒用，午休吵到睡不著，晚上門窗全關照樣吵，「房子搭鐵皮屋，窗戶都ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ！」

139線道大彰路住宅區居民觀察，汽車飆起來比起機車引擎噪音更討人厭。先前一名75歲法師開車撞毀民宅，嚇壞屋主全家人。

儘管道路邊有寫著「急彎道請慢行」超大告示提醒，但當地人表明，要是有用就不會有飆車噪音，更不會每隔一段時間就車禍或撞上民宅。據介紹，139縣道北起彰化縣彰化市，南至南投縣鹿谷鄉初鄉，全長共計62.131公里，為目前台灣第六長的縣道。

►他奶奶的美麗小秘訣

▼住戶阿嬤無奈說，「都在睡了突然有車聲。」（圖／東森新聞）

▼路邊設有「急彎道請慢行」超大告示提醒。（圖／東森新聞）

▼139縣道車禍頻傳，一名無照高中生日前摔入山谷 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▼139縣道日前發生騎士自摔死亡車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）