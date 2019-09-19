MC姐遭強吻！酒醉色男埋胸噁喊「妳的奶好香」...直接被起訴

▲MC姐怒告友人性騷擾。（圖／本報資料照）

記者錢玉紘／綜合報導



網紅「MC姐」陳佳君日前和朋友到夜店喝酒，隔天早上續攤時，朋友的朋友宋姓男子竟然直接把頭埋進她的胸前，還在耳邊喊「妳的奶好香！」讓MC姐氣得控告宋男性騷擾。台北地檢署調閱監視器畫面後，發現宋男的確有以頭碰觸被害人胸部，將宋男起訴。



據了解，案件發生在8月2日早上7點多，MC姐與一群朋友剛去玩夜店，到東區的茶街喝飲料休息，宋男自稱是「朋友的朋友」，直接加入他們的局，並與她坐在座椅的同一側。原先大家聊得很開心，沒想到，對方直接把頭靠近MC姐的胸部，作勢要親吻及擁抱，甚至還變態地說「妳的奶好香」。

MC姐出庭後表示，當時她有出聲制止宋男，告知「有監視器在拍」但對方仍然毛手毛腳，讓她氣得直接當場報警，而到了警局後，宋男還無悔意地表示「夜店女生不都很開放嗎？」後來她得知也有其他女生也被宋男騷擾，因此決定對宋男提告，也希望其他受害的女生勇敢站出來。



宋男出庭時表示，並沒有性騷擾，雖然作勢要親MC姐，但是沒有親到，大家只是喝醉了大鬧而已，不過同桌的友人證實，宋男的確有親到女方嘴角，且監視器畫面清楚拍到他對MC姐擁抱的樣子，檢方認為明顯違反性騷擾防治法，罪證明確，將他依法起訴。



「MC姊」先前因為在網路上留言謾罵F奶網紅辛尤里，被對方提告妨害名譽、妨害秘密、違反《個人資料保護法》等罪，今年4月被判拘役60日，得易科罰金。