韓國瑜忙選總統！高雄治安連三日遭挑戰　20車聚叫囂「衝撞」連千毅倉庫

▲連千毅位在鼓山的倉庫凌晨來了十部車輛聚集叫囂，還有車蓄意撞破了大門 。（圖／地方中心翻攝）



地方中心／高雄報導

高雄市治安連續三天出狀況！而且還是跟自稱為直播天王的連千毅有關，就在凌晨大約有二十部左右的車輛就來到了連千毅位在鼓山的倉庫，而且他們擺明就是要來鬧事的，因為當時警方在這邊設下了攔檢點，就是怕會有人來鬧事，但這群人根本不在意，甚至還開車撞倉庫大門，警方開槍。

根據民眾提供給《ETtoday新聞雲》的影片當中，地點就是連千毅位在鼓山的倉庫門口，至少有10部車就聚集在現場，而且畫面當中還有警車設下的攔檢點，但是意圖來鬧事的人，就在叫囂聲當中，就看到一部白色車輛也沒在管警察，就這樣開進了騎樓，甚至還撞大門，就在撞門的這一刻，旁邊響起更大的鼓噪聲。

▲連千毅位在鼓山的倉庫凌晨來了十部車輛聚集叫囂，還有車蓄意撞破了大門 。（圖／地方中心翻攝）



警方見到這個情況，還大聲喊：「不要跑、趴下，要拉槍機了」，但是似乎阻止不了對方的氣焰，突然間有一名黑衣男子快速就從連千毅的倉庫門口跑出來，就跳上了已經在街上等待的另一部白色轎車要跑，但不知道是不是太過緊張，白車的駕駛在迴轉的時候，還跟其他車輛發生了衝撞。