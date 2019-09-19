華裔爸揮刀殺妻子後自殺！8歲兒「坐在車子後座」目睹家庭血案

▲澳洲華裔男謀殺妻子，隨後自殺。（圖／翻攝自kidspot）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲墨爾本郊區小鎮紐納瓦丁（Nunawading）發生一起家庭悲劇，40歲的華裔爸爸胡偉（Wei Hu，音譯）在車內，親手殺了已分居的妻子周盈盈（Yingying Zhou，音譯），行兇當時，8歲的兒子就在車子後座，親眼看著媽媽被殺，胡偉隨後也自殺。



綜合外媒報導，這起悲劇發生在14日下午6點左右，當時胡偉開著一輛白色的奧迪轎車，停在「Mt Pleasant」路上，並與妻子坐在前座，隨後持刀砍死對方後，再試圖自殺。警方到場後發現，女子已經明顯死亡，而重傷的胡偉倒在車子外面，醫護人員進行治療後，仍當場傷重不治。

警方發現，車子後座還有一名8歲的小男孩，沒有受傷，但是卻目睹了正個行兇過程，隨後被警方帶走安置。鄰居指出，案發後，男童跑來敲他的門尋求幫助，「他真的是很勇敢」。

調查指出，胡偉夫婦大約10年前住在紐納瓦丁，之後在布萊克本（Blackburn）買了房子，近期因為夫妻分居，胡偉兩個禮拜前才搬回紐納瓦丁。胡偉在私立學校史考區大學（Scotch College）擔任圖書館員，喜愛慢跑，先前還幫忙組織了社區的跑步團。史考區大學的一名學生指出，胡偉已經在學校任職多年，許多人都知道他很安靜，但脾氣不是很好。

不過另一名學生指出，胡偉偶爾會幫忙教課，不少人覺得很有幫助，對於他被指控殺了自己的妻子，許多學生都感到非常震驚。

一名鄰居表示，偶爾會在路上看到周盈盈，但不是很熟，不過每次巧遇時，對方都很親切友善，永遠都掛著微笑。另一名鄰居則表示，這一帶平常非常的安靜，發生謀殺案讓人感到很震驚，「我們以為這種事只會在電視上看到，從沒想過會在這裡發生」。