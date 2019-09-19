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會晤區議員　林鄭月娥重申「法治是核心」！2年任期繼續走下去

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▲▼林鄭月娥。（圖／路透）

▲林鄭月娥指，會做滿剩下2年任期。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

香港行政長官林鄭月娥18日晚間與區議員舉行對話會，《香港電台》報導，建制派區議員在會後指出，林鄭月娥會中表示，接下來的兩年任期會繼續走下去。林鄭17日也指出，將於下周舉辦首場「社區對話」，全程公開透明，但強調「沒有特定議題，可以百花齊放」。

報導指，林鄭在對話會總結的時候表示，清楚了解區議員希望港府更加「貼地」（傾聽民意），更用心與市民溝通。林鄭月娥說，政府建設對話平台後，會更加聆聽市民意見，並保證對話會於今屆特區政府任內，持續進行，聆聽市民意見、將意見反映於政策上並處理更多地區民生問題，會是特區政府的管治新風格。

林鄭月娥再次強調，「法治」亦是香港最重要核心價值。會後，根據一名建制派區議員指出，林鄭月娥會中表示，接下來的兩年任期會繼續走下去。

對話會會錢規定參加者要遵守四項守則，包括不准帶頭盔，亦不准錄影錄音及直播，不過仍有民主派區議員直播會議。出席對話會的有98名區議員，對話會以抽籤形式，抽出區議員發言，每名區議員發言時間約3分鐘。

民主派沙田區議員丁仕元於會上表示，成立獨立調查委員會已經是社會公因數，但林鄭月娥依然堅拒成立，批評特首「滿手鮮血」，民主派區議員丘文俊則批評，特區政府不願意面對警方濫權和濫暴問題。不過，灣仔區議員黃宏泰就表示，有示威者根本講不出甚麼是民間五大訴求，又指親眼目睹參與暴亂者於快餐店收錢，認為需要獨立調查外國勢力如何干預。

美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）18日出席參議院外國事務聽證會時，談到香港狀況時指出，支持林鄭月娥與市民公開對話，會有很理想的效果。他重申，美方認為根據《香港政策法》，香港仍然保持足夠的自治權。

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