懷孕準新娘教堂外突後頸痛！　中風送醫「大量內出血」…剖腹產後過世

▲新娘在事發前數小時還一切正常，因婚禮而有些緊張地和拍攝者說話。（圖／翻攝自Instagram「tenente_bahia87」）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西30歲準新娘古德絲（Jessica Guedes），上週日（15日）挺著6個月的大肚子準備結婚，卻在禮車裡中風昏倒。母女倆送醫後僅女嬰被救活，古德絲則是在手術後不久被宣布腦死不治；醫生檢查出病因為「子癇前症」。

子癇前症（pre-eclampsia，舊稱為「妊娠毒血症」），通常發生於第三孕期（懷胎7到9月），特徵是高血壓與蛋白尿，越後期發病情況可能越嚴重，甚至會發生溶血反應、血小板過低、肝或腎功能損傷、水腫、肺水腫或視力障礙，若沒及時治療，可能導致癲癇發作，也就是子癇。女性初次懷孕，尤其是懷有雙胞胎，為子癇前症的高風險族群。

▲沒有人想到作息飲食一向健康古德絲竟然在進教堂前「子癇前症」病發。（圖／翻攝自Instagram「tenente_bahia87」）

根據《大都會報》（Metro）報導，古德絲生前是一名護士，當她穿著婚紗和家人一起乘坐禮車前往教堂途中，突然感到頭暈不適、後頸疼痛，卻被家人誤以為是婚前恐慌或過於緊張，因此錯過送醫的時機。

31歲消防員準新郎岡卡爾維斯（Flavio Gonçalvez）當時已在教堂裡等候多時，他接受記者訪問時表示，「我很擔心，因為古德絲遲遲不進教堂」，最後是她的一個表親沿著紅毯衝到他面前，帶來古德絲昏倒的消息。卡爾維斯立刻追出去，和躺倒且短暫恢復意識的古德絲說話，「寶貝，我在這裡。」





▲2人的女人成功保住性命。（圖／翻攝自Instagram「tenente_bahia87」）

隨後卡爾維斯把未婚妻抱出禮車外進行急救，叫來救護車將她送往聖保羅（São Paulo）一間醫院。由於情況複雜危急，古德絲被轉送到一間私人醫院，在哪裡接受手術團隊取出她胎內29周大的女兒，但手術後不久古德絲就過世了。醫院報告指出，古德絲因子癇前症引起中風，體內大量出血，到院時已經腦死，因此團隊不得不把子宮移除。

古德絲的親人和卡爾維斯都深感悲痛和震驚，因為她懷孕期間相當健康，除了飲食正常，還會做產前運動，血壓也一直相當平穩。在古德絲病發身亡的幾個小時以前，她才穿著婚紗幸福地向鏡頭揮手。

2人的孩子因為早產，出生時體重只有2.05磅，34公分，目前仍在加護病房，預計得待在醫院2個月以上。

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