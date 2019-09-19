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賴比瑞亞校園傳惡火！至少28死「26學生未滿20歲」　居民：半夜都是哭喊聲

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▲▼賴比瑞亞校園傳惡火！至少28死「26學生未滿20歲」　居民：半夜都是哭喊聲。（圖／路透）.

▲宿舍鐵皮屋頂全被燒毀。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

賴比瑞亞首都蒙羅維亞（Monrovia）附近一間可蘭經學校傳出悲劇，週三（18日）校園內傳出惡火吞噬男學生宿舍，造成至少28人死亡，其中2人為教師，另有2人失蹤。由於現場混亂，死亡人數各媒體說法不一。

根據英國BBC及賴比瑞亞《非洲頭版》（Front Page Africa）報導，警方指出，這起發生在首都近郊佩恩斯維爾（Paynesville）的大火應該起於午夜過後，當時男學生們正睡在一間清真寺旁的宿舍裡。

警方發言人卡特（Moses Carter）接受路透社記者採訪表示，死者年齡多介於10歲以上至20歲之間，警方尚未確認起火原因，目前仍在調查中，但社區成員多表示大火是因為電路設備故障引起。目擊火災發生的居民赫伯特（Pastor Emmanuel Herbert）告訴BBC記者，他當時聽到外頭嘈雜的聲音醒來，看向窗外時，學校已經燃燒著熊熊大火，他第一時間響起警鈴，但沒辦法衝進校園內救人，因為大門被鎖住了。

▲▼賴比瑞亞校園傳惡火！至少28死「26學生未滿20歲」　居民：半夜都是哭喊聲。（圖／路透）.

▲居民及救護人員將罹難者遺體及物品裹上白色布袋，在社區下葬。（圖／路透）

社區主席霍華德（James T. Howard）則指出，人們在深夜1點左右聽到哭泣和叫喊聲，「我們以為是持槍搶劫，因為搶匪過去幾天一直來騷擾我們，當下我們不敢出門」，當他在家中看到人們不斷跑過窗戶，才發現孩子們被困在學校的惡火之中。霍華德表示，當時看見4人跳窗逃生，有人在過程中受傷，逃出來後就直衝當地一間醫院。

總統韋亞（George Weah）隨後前往探視，並向罹難者父母打氣及表達慰問之意，「以這種方式失去孩子非常痛苦」，「我們向家屬表示哀悼，目前還不知道失火原因，但我會要調查人員盡快查清楚。」

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