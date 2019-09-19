美亞太助卿關切台索斷交「美應採取行動」　批北京破壞現狀

▲美國務院亞太助理國務卿史達偉。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）18日出席參議院外國事務聽證會，談到印太政策方面時，對中國奪走台灣友邦、破壞兩岸現狀的「霸凌」做法表達關切，他也重申，美國會持續支持台灣維持足夠自衛能力，並確保台灣維持有效嚇阻能力。

《中央社》報導，史達偉在聽證會上表示，台海和平與穩定符合美國長久利益，美國支持台灣維持足夠自我防衛能力，也會繼續支持台灣維持有效的嚇阻能力。他也指出，美國對台軍售係基於台灣關係法，評估台灣國防需要，提供台灣軍備武器。

史達偉指出，中國透過經濟脅迫霸凌台灣、壓縮台灣國際空間以及掠奪台灣邦交的作法，美方表示關切，上述行為破壞數十年來創建的和平，也破壞兩岸現狀。北京持續在區域進行軍事演習，向他國與台灣釋放訊息，讓其感受威脅，這樣的作法不符合北京宣稱的「和平崛起」。



參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）則在質詢時表示，希望了解美國行政部門在台索斷交一事上做了哪些努力，而日後要如何避免再發生，而隨後參議員克魯茲（Ted Cruz）也詢問了這件事，史達偉則回應，索羅門群島轉與中國建交，的確讓行政部門思考應該如何採取的行動，不光是索羅門，也包括整個地區，應當增強並讓他們了解美國的利益。



另外，賈德納先前所提的「台北法案」（TAIPEI Act）中，認為應該要對這些轉向與中國建交的國家採取行動，史達偉則沒有回應是否支持「台北法案」，他指出，「台灣關係法」的建立就是為了保障台灣安全，避免台灣的國際空間被壓縮，而美方希望兩岸能透過和平對話解決分歧。

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