塔巴颱風最快今生成！周五六最靠近「北東雨勢明顯」　全台防10級強風

▲氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時在琉球南方海面，向北北西緩慢移動。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（19日）起受到熱帶性低氣壓外圍雲系影響，北部、東半部為主要降雨區域，周五（20日）、周六（21日）最接近台灣，雨勢最明顯；而熱帶低壓成颱的機率一半一半，最快今可能成颱但機率不高。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「塔巴」（Tapah，馬來西亞提供，指鯰魚）；各國模式的最新模擬路徑也曝光，基本上都先向北移動，再迴轉到日本。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，這幾天都吹東北風，今東北風較強，沿海空曠地區可能有8到10級強陣風。氣象局今晨持續對全台19縣市發布「陸上強風特報」，高雄以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，今熱帶低壓外圍環流有些水氣到台灣，以北部和東北部降雨為主，新竹以北到宜蘭較易下雨，花蓮、台東和恆春半島有零星雨勢但不多，中南部也有少部分午後雷陣雨；北部今低溫有接近23度，其他地區約25、26度，高溫部分，預估北部29、30度、東部30度、中南部32、33度，中南部民眾要注意日夜溫差較大。

劉沛滕表示，熱帶低壓周五、周六最接近台灣，雨勢最明顯，雨區以北部、東北部為主，花東、恆春半島降雨機率也偏高，其他地區可能有少部分零星降雨，但影響不大；預計外圍環流持續影響到周日（22日），周日該系統逐漸遠離，但台灣仍吹東北風，北部、東北部迎風面仍有少部分降雨。

氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時在琉球南方海面，向北北西緩慢移動。劉沛滕指出，目前它狀況滿差，「雲層狀況快散掉」 ，今有可能成颱但機率不是太高；目前估成颱機率一半一半，可能還要稍等，如果發展較好，周五再觀察，即使成颱也只是輕颱。他說，預估該系統先緩慢向北，再往日本移動。

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▲▼劉沛滕說，熱帶低壓今有成颱機率但不高。（圖／氣象局）

▼氣象局風場預報模擬熱帶系統周六凌晨的位置。（圖／氣象局）

▼各國模式模擬該熱帶低壓未來路徑。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）



▼北部周六高溫跌到26度。（圖／氣象局）