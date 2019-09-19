45天內2度降息1碼！美股盤末「回馬槍」力道弱　川普痛批Fed：沒有智慧

▲聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會後說明決策，坦言官員意見分歧明顯。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯準會當地時間18日再度宣布降息一碼，為45天內第2度調降基準利率，不過這次降息已被市場預見，消息傳出後甚至對美股「助跌」。Fed召開為期2天的決策會議中，贊成降息的官員名單，已從10人中的8人減少為7人，顯示分歧態勢日益明顯；一向看不順眼的總統川普再度抨擊Fed，認為降息0.25個百分點連塞牙縫都不夠。

美股周三（18日）股勢開低走低，等到Fed宣布降息後大盤再度下探，最後在尾盤止跌翻紅。道瓊工業指數終場上漲36.28點，或0.13％，以27147.08點作收；標準普爾500指數上漲1.03點，或0.03%，以3006.73點作收；那斯達克尾盤拉抬勁道未能超越盤中跌勢，終場下跌8.62點，或0.11％，以8177.39作收。

快訊／今年第2次！美聯準會宣布降息1碼 符合市場預期

全球經濟成長動能的流失仍讓華爾街擔憂，聯邦公開市場委員會（FOMC）7月底決議降息1碼，為過去10年內首見，接下來1個半月的時間內又再度宣布降息。Fed在決策會議上的10名官員就降息表決，10人中的7人贊成降息1碼，將聯邦資金利率目標區間降到1.75%至2%，但投贊成票的官員比7月底少1人；反對票中的聲音有主張利率不變，或主張降息2碼。這次投票創下2014年底至今最分歧的利率決策結果。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上指出，官員仍看好美國經濟前景，降息主要為維持經濟勢頭；他暗示，Fed未來可能再度降息，端看美國經濟下一步如何走，「數據決定未來動作」。鮑爾也坦言官員對利率走向的意見分歧明顯，不過目前是「決斷困難時期」，他仍歡迎「不同觀點」。

對於Fed謹慎的決定，川普再度砲轟降息0.25個百分點還不夠，當降息消息一出，他隨即將推文砲口指向Fed和主席鮑爾，「又搞砸了。沒有『膽子』，沒有智慧，沒有眼光。」

隨著2020總統大選將近，川普任內外交風波不斷，如今面臨市場對國內經濟的不信任，迫使他對Fed施加政治壓力的力道前所未見，不僅要「大幅」降息，更揪著鮑爾不停地打，甚至質疑Fed官員決斷能力不足。

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