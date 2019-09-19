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每3個胖主人養出1隻胖胖狗！　丹麥研究1習慣影響大：喜歡分享最後一口

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▲▼肥宅,狗,胖狗,汪星人,飼主,胖子。（示意圖／pixabay，PAKUTASO）

▲丹麥研究指出，胖子養出胖狗的機率是一般人的2倍。（示意圖／pixabay，PAKUTASO）

記者張靖榕／綜合外電報導

丹麥研究人員在最近的調查中得出一項結論，或許真的「有其飼主必有其狗」，每3個體重過重的人，就有1人可能養出過胖的狗，相較於體重正常或偏瘦的人，機率多出2倍，部分原因可是能會更常餵寵物吃零食。

哥本哈根大學（University of Copenhagen）的研究刊登在《預防獸醫學》（Preventive Veterinary Medicine）期刊上；研究人員針對寵物狗和其主人特性進行調查，268隻狗中有20％過重。

主要研究人員比昂瓦（Charlotte Bjornvad）指出，「過重或肥胖的飼主養出過重或肥胖狗的比例高達35％，是苗條或正常體重飼主的2倍」，後者養出胖胖狗的比例落在14％。

比昂瓦表示，平均體重的飼主傾向在訓練的時候餵狗吃零食，但胖胖飼主喜歡隨自己開心，在歡樂的情況下餵狗，「舉個例子，他們躺在沙發上放鬆時，喜歡把剩下的最後一口三明治或餅乾分享給狗狗吃。」

2016年一項國際研究也發現，在已開發國家中，狗狗肥胖的比例高達34％到59％，體重過重會減少「汪星人」的平均壽命及活動力，甚至像人類一樣容易患上糖尿病和心臟病。過重狗狗的平均壽命較飲食正常的狗狗少了1.3年。

結紮也會影響體重，比昂瓦表示，「結紮似乎會降低公狗控制食慾的能力，同時也會降低運動的誘因，因而增加變得過重的風險。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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