華為Mate 30系列新機今日發表！　慕尼黑街頭掛起宣傳廣告...四鏡頭圓環吸睛

▲ 華為Mate 30發表會慕尼黑市區廣告。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／德國慕尼黑報導

華為（HUAWEI）將於今（19）日在德國慕尼黑正式發表Mate 30系列新機，華為也在德國街頭掛起了發表會廣告，根據先前透露的消息，Mate 30系列將搭載4顆鏡頭，相機模組也將一改從前的方形設計，變成圓型。

綜合先前國外媒體的爆料，華為Mate 30系列運用圓形相機模組，外環伴隨著一個大圓圈。Mate 30 Pro預計會採用兩個4000萬畫素鏡頭，同時搭配一個支援5倍變焦的800萬畫素長焦鏡頭，以及一個3D TOF鏡​​頭。

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螢幕部分則是6.8吋瀑布式螢幕，其特點是兩側都有明顯的彎曲邊緣，並有2400 x 1176p解析度。正面瀏海部分則包含兩顆前鏡，分別是一個3200萬畫素的自拍鏡頭，以及一顆超廣角自拍相機，還有一個3D臉部識別系統。

▲ 先前國外知名部落客在推特上曝光的華為Mate 30 Pro渲染圖。（圖／翻攝自phonearena）

在Mate 30 Pro電池部分則是有4,500mAh電池搭配40W有線和27W無線快充，並有螢幕下指紋辨識。而根據科技部落客曝光的渲染圖，此次該手機在防水性能上可能也將有所提升。

華為消費者業務執行長余承東先前即表示，Mate 30將採用新推出的麒麟 990 5G處理器。在內存部分，據傳言是有8GB RAM和512GB可擴展內部存儲的變體。此外，華為Mate 30 Pro系統可能將是Android 10和EMUI 10，且並未支援Google的服務。

除此之外，這次Mate 30系列還可能同時發表Mate 30、Mate 30保時捷款等新機，規格或許會與Mate 30 Pro稍有不同。