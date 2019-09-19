男闖包廂想認識妹未果　竟持酒瓶砸破2人頭

▲男子闖包廂想認識妹，與包廂內人士口角後竟持酒瓶攻擊對方，造成1男1女受傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區18日晚間11時許，景新路上的好樂迪爆發鬥毆案。一名鄭姓男子在包廂外遇到2位女子，想到女子包廂裡坐坐，不料其包廂內的人並不認識鄭男，雙方起口角衝突，鄭男順手拿起桌面上的酒瓶朝包廂內的人攻擊，造成一男一女受傷送醫。警方已將鄭男及現場人士帶返派出所，釐清案情後將依傷害罪嫌將鄭男移送法辦。

▲周男被送上救護車急救，並無生命危險。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，30歲的鄭姓男子在KTV走廊上遇到另一個包廂的女子，與其攀談後便想到女子包廂去認識其他女生，孰料踏入包廂後，在內的周姓男子（30歲）與劉姓女子（31歲）不滿鄭男貿然闖入，雙方爆發口角，進而引發肢體衝突。期間鄭男拿起酒瓶砸向2人，導致周、劉2人頭部受傷，當場頭破血流被送上救護車，鄭男自己手指也被割傷，所幸傷者送醫後均無生命危險。

▲劉女頭部被打到頭破血流。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方獲報到場，發現鄭男與對方並不認識，竟只因為口角糾紛而持酒瓶攻擊被害人，造成2人頭部外傷。警方已將鄭男帶回派出所，並將包廂內的所有人帶回製作筆錄以釐清案情，全案將依傷害罪把鄭男移送法辦。

▲警方將現場人員帶回派出所調查釐清案情。（圖／記者游宗樺攝）

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