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台鳳梨、高粱、面膜上架攻陸客　兩岸電商合推「920購物節」

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▲▼兩岸電商協作高峰論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲台灣水果最受大陸消費者歡迎的，依序為鳳梨、釋迦、芒果、茂谷柑和蓮霧。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／杭州報導

推台灣商品銷陸，浙江杭州昨（18日）聚集兩岸企業成立電商協作聯盟，更將於9月20日推出「就愛你」兩岸電商台灣精品購物活動。大陸電商平台業者表示，陸客最愛的台灣商品包括美妝、水果、母嬰用品、零食等，相信在比肩「雙十一」的台灣特色產品購物狂歡節打造下，能於年底前創造賣破10億元人民幣的佳績。

兩岸電商協作高峰論壇18日舉辦，是浙江．台灣合作周重點系列活動之一，也是兩岸企業家峰會力推的項目，會上由陸方天貓國際、雲集聯合中國台灣網，以及樂利數位科技、軒鬱國際、台品國際集團等台企發起成立兩岸電商協作聯盟，為兩岸電商企業搭建常態化的合作交流平台。

▲▼兩岸電商協作高峰論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲兩岸電商協作高峰論壇。

阿里巴巴集團天貓進出口事業群總經理劉鵬表示，從2013年底、2014年初起，台灣品牌開始入駐天貓國際，五年裡銷售額增勢強勁，包括美妝、個護、母嬰和食品類等品類尤其受到消費者歡迎。

▲▼兩岸電商協作高峰論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲兩岸電商協作高峰論壇上，同時展出將透過聯盟，在跨境電商平台上販售的台灣商品。

雲集創始人兼CEO肖尚略提到，2018年，3家台灣美妝企業在雲集實現銷售額4.5億元人民幣，今年6月，雲集還專門上線「融融&雲集台灣館」。

為進一步推展台灣商品，本次電商聯盟成立後，天貓國際、雲集和融融好貨還將於9月20日同步推出「就愛你」兩岸電商台灣精品購物活動，肖尚略說，盼能藉此打造成比肩雙十一的購物盛會，進一步促進兩岸經濟交流。

▲▼雲集創始人兼CEO肖尚略。（圖／記者陳政錄攝）

▲雲集創始人兼CEO肖尚略。（圖／記者陳政錄攝）

鮮丰水果董事會秘書鄭得心表示，鮮丰水果有超過1700家門市，採購台灣水果金額，從2017年的5065萬元人民幣，成長到2019年的1億5194萬元人民幣，顯示台灣水果在大陸市場潛力巨大，包括鳳梨、釋迦、芒果、茂谷柑、蓮霧等尤其受到歡迎，對「海底撈」等餐飲業者直供商機巨大。未來，鮮丰水果還將透過新零售平台，銷售更多台灣水果。

上海樂麗電子商務陳捷透露，今年電商法和相關稅法修改後，在政策上商品的跨境電商增值稅率從原先的16%、10%調降到13%、9%，有助於台灣商品銷陸，目前公司於上海、台灣、杭州皆有設點，藉由上海、寧波的空運海運口岸，引進台灣商品，其中如微熱山丘鳳梨酥，由於被認為是「鳳梨酥界的愛馬仕」，近年銷量成長迅速。

▲▼兩岸電商協作高峰論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼兩岸電商協作高峰論壇暨「就愛你」兩岸電商台灣精品購物活動啟動儀式。（圖／記者陳政錄攝）


兩岸企業家峰會現代服務業及文化創意產業合作小組台方召集人王志剛表示，他過去擔任貿協董事長期間，5年赴陸舉辦34場台灣商品展，吸引1100萬買主，創造1078億元人民幣的商機，本次藉由電商平台，將可結合過往線下實體交易的經驗，增加業績。

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