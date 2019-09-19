高嘉瑜超兇：給韓國瑜死唯一方法「就是郭台銘不選」　穩穩當當在這次大選死透

▲高嘉瑜指出，給韓國瑜死唯一方法「就是郭台銘不選」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



記者林彥臣／綜合報導

台北市議員高嘉瑜平時給人相當平易近人的形象，甚至經常在臉書上賣萌，說出言不由衷的「幹話」還會不由得笑場，但是在18日晚間播出的新聞節目《關鍵時刻》，談論到郭台銘不選對韓國瑜選情影響，卻一改平常形象兇狠發言指出，「給韓國瑜死唯一的方法就是郭台銘不選」。

主持人劉寶傑對高嘉瑜提問指出，郭台銘退選了以後，爭先恐後地要郭台銘「回來吧」，綠營雖然在旁邊看卻看得很清楚，郭台銘現在最恨的當然是韓國瑜，還有韓國瑜背後的媒體力量，甚至現在對國民黨是深惡痛絕了！

高嘉瑜指出，郭台銘在中秋節領悟到「不選最大」，要給韓國瑜死唯一的方法就是郭台銘放棄選總統，因為從民調、客觀的大數據，蔡英文跟韓國瑜差距12%，最新民調韓國瑜甚至還暴跌，「穩穩當當地讓韓國瑜能夠在這次總統大選死透」。

高嘉瑜接著說，對郭台銘來說，參選被國民黨千夫所指，大家都說他是歷史罪人，反而把韓國瑜書的所有過錯，變成郭台銘自己一個人扛，郭台銘嚥得下這口氣嗎？

▲高嘉瑜分析，韓國瑜的策略就是讓郭台銘挖蔡英文的票，自己擁抱韓粉當選。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



高嘉瑜分析，明明大數據看來，郭台銘參選是在幫韓國瑜、是在幫國民黨，就算有一絲的機會，郭台銘參選都是為了中華民國、為了國民黨，他是抱著這樣的信念，連國民黨的人都私下拜託他出來選，因為這樣對國民黨有幫助，希望三腳督的局面能夠成行，就連韓國瑜的選戰打法也是從「三腳督」開始打，選擇鞏固鐵韓粉，那些絕對不會偷給韓國瑜的票，就讓郭台銘從蔡英文身上拿走，韓國瑜擁抱鐵韓粉就當選了。

高嘉瑜說，「誰知道，郭台銘突然想通了」，因為他看盡了人情冷暖，過去國民黨的人對他是服服貼貼，看到他都90度鞠躬，要借錢的時候第一個想到郭董，私底下拜託是一個嘴臉、檯面上31大老登報又是一個嘴臉，媒體上譴責郭台銘是歷史罪人的，私底下有多少人去找郭台銘，郭台銘看透原來國民黨是這個樣子。

高嘉瑜說，包括馬英九哽咽為了政黨，明明知道韓國瑜選不上，可是為了表面團結的形象，還是振臂疾呼說支持韓國瑜，郭台銘就看懂了「原來這一場戲就是把這整個包丟給郭台銘，讓郭台銘去扛」他為什麼要做這種事呢？

▲高嘉瑜指出，很多郭粉決定支持蔡英文。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



高嘉瑜指出，郭粉之所以不支持韓國瑜，就是看透韓國的本質，就是個草包拿不出政策，拿不出實際的執行力，對這些郭粉要的就是實際的政策，不是國民黨團結郭粉就要買單，郭粉很多都決定支持蔡英文或不投票。

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