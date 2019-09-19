郭粉跟韓粉是兩群生物　李正皓：腦袋結構根本不一樣

▲李正皓指出郭粉跟韓粉根本是兩種不同的生物。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



記者林彥臣／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布不選2020總統大選，後續效應還是持續發酵。國民黨草協聯盟發起人李正皓在新聞節目《關鍵時刻》分析郭台銘退選之後，為什麼韓國瑜的民調不升反降，甚至直接指出「郭粉跟韓粉是兩群不同的生物」。財經專家黃世聰也分析韓國瑜的的政見「家庭即工廠」，現在這個時代誰還跟拚這種東西。

主持人劉寶傑表示，郭台銘不選韓國瑜陣營非常歡欣雷動，只要郭台銘不選，這個票應該灌到韓國瑜身上，可是根據美麗島電子報的民調，韓國瑜卻是下滑的，為什麼郭台銘不選，這個票卻不見了，這個票絕對不會灌到韓國瑜身上呢？

李正皓分析，世界末日分兩種，一種是鐵達尼式的世界末日，一種是龐貝城式的世界末日，差別在鐵達尼號的世界末日，在沉船的前一刻大家都知道船要沉了，龐貝城的世界末日，火山爆發的前一刻，龐貝城的每一個人都沉醉在狂歡的氣氛。

李正皓說，所有人都知道「郭粉跟韓粉是兩群不同的生物，腦袋結構根本上就不一樣」，即便郭台銘不選，這個選票也不會回到韓國瑜身上，郭台銘不選唯一的可能，只會造成韓國瑜跟蔡英文的民調越拉越大。

李正皓指出，他訪問了「老虎軍團」跟知識藍的選民，他們對於領導人的想像，不約而同給了一個答案，就是「政通人和」。

▲李正皓舉韓國瑜重提家庭即工廠，根本就是個不通的政策。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



李正皓舉例，韓國瑜在初選的時候說庶民經濟是什麼？叫做家庭工廠，要回到70年代靠家庭代工拚經濟，推動新十大建設這種話，這種政策通嗎？韓國瑜去見日本青年局的90位代表，結果卻遲到了這個人和嗎？更遑論韓國瑜參選到現在，他的炮口對的不是民進黨，炮口對的是郭台銘、馬英九、丁守中。

李正皓認為，韓國瑜常遲到、罵TNND這些對知識藍來說都不是最大的問題，是連「政通人和」這四個字都做不到，已經踩到知識藍最大的底線，他們怎麼可能打從心底認同韓國瑜是一個領導人，這根本不是郭台銘的問題，大家都拿韓國瑜當作藉口，現在沒有郭台銘了卻沒有任何止跌的跡象，原因只有一個，韓國瑜根本不符合知識藍、經濟藍對領導人的那種想像。

▲黃世聰指出，都有3D列印了，誰還在跟你拚家庭即工廠。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



財經專家黃世聰也表示，知識藍、菁英藍認為只有郭台銘能夠救台灣的經濟，但是韓國瑜擋住了郭台銘參選總統的路，所以非常不諒解，對於韓國瑜的政見也非常不認同，例如韓國瑜提出「家庭即工廠」，但是郭粉非常不能接受，現在什麼時代，都有3D列印了，誰跟你家庭即工廠，未來都是無人工廠的時代了，誰來跟你拚這種東西。



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