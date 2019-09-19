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獨／韓國瑜求見郭台銘　跳過幕僚、請託多組「共同友人」說項

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▲▼韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不選2020總統後，積極籌備他的下鄉感恩之旅。同一時間，為求國民黨團結，高雄市長韓國瑜也積極透過管道，希望能跟郭台銘請益。據透露，17日、18日兩天，韓陣營已經請託多組郭台銘與韓國瑜的「共同友人」，希望他們能替韓國瑜說項，讓韓國瑜有機會跟郭台銘見面。

郭台銘在16日深夜宣布不參與總統大選後，整個藍營瞬間鬆了口氣，包括國民黨總統參選人韓國瑜本人、競選團隊﹑民代乃至於黨內的中常委們，都開始呼籲團結，對於郭台銘方面也開始釋出善意，希望能在距離大選倒數三個多月的時間內，有機會跟郭台銘冰釋前嫌，讓他再度支持國民黨與韓國瑜。

以18日下午召開的國民黨中常會為例，中常委江碩平受訪時就表示，他在會中也提出意見，希望吳敦義帶領所有中常委向郭台銘請益，「歡迎他（郭台銘）對國民黨提出建言，讓國民黨改正」。

對於黨中央之前連日砲轟郭台銘的言論所引發的爭議，江碩平也表示，許多憂心忡忡的忠貞黨員，當時對郭台銘講話比較重一點，這是不對的，因為總要等到正式決定再說重話，否則對郭台銘是一種傷害，但吳敦義從來沒有對郭台銘講過任何話刺激郭董，所以才有的圓滿結局，也希望郭台銘寬宏大量。

▲▼蔡沁瑜接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲郭台銘發言人蔡沁瑜。（圖／記者宋良義攝）

另外，韓國瑜在高雄受訪時則表示，「大家還是珍惜這個大家庭，共同為一個團體目標來奮鬥，就是中華民國2020年，真的是生死保衛戰，要為台灣人民來奮鬥，所以，希望中常會以及整個國民黨及所有黨員跟郭台銘董事長還是一個大家庭、一家人的感覺」。韓國瑜也表示，有朋友在中間接洽，盡可能趕快拜訪郭台銘。

對於「郭韓會」的可能性，郭台銘發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜18日出面受訪時回應，韓國瑜市政、選舉兩頭燒，「真的不需要特別安排，我們也不想耽誤他時間」、「如果可以的話，大家各忙各的也很好」。

消息人士表示，當韓國瑜方面主動釋出透過朋友在聯繫郭台銘關於見面與請益的訊息後，一度引起郭陣營內部討論並詢問團隊幕僚們是否有接到任何來自韓陣營的聯絡訊息，眾人的答案都是沒有。

由此可見，國民黨與韓國瑜主動示好的動作與善意，目前顯然還是感動不了郭台銘。

據指出，韓國瑜方面這一兩天都極盡可能地請託他與郭台銘的多組「共同友人」，希望他們能代為居中安排讓郭韓國瑜有機會當面跟郭台銘請益。

至於為何要透過多組「共同友人」，韓國瑜陣營透露，主要還是在「信任」的基礎上，韓國瑜請託的朋友們也是郭台銘的朋友，共同友人的聲音會比讓兩邊幕僚相互傳話來得有誠意與代表性，而這也是為什麼韓國瑜團隊沒有選擇以一般的方式來聯繫郭陣營的窗口，韓國瑜很期待想跟郭台銘當面請益，只要有任何的機會，韓國瑜也會繼續努力。

▲▼韓國瑜左營區請益座談。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

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