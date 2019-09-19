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陸推數位經濟邀台青參與　進入、融入、找出路是關鍵

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▲▼杭台青年數字經濟創業圓桌會。（圖／受訪者提供）

▲杭台青年數字經濟創業圓桌會。（圖／受訪者提供）

記者陳政錄／杭州報導

推進產業轉型升級，大陸發展數字（數位）經濟，浙江除有電商大本營杭州，每年亦於烏鎮舉辦世界互聯網大會。日前於杭州舉辦的「浙台青年數字經濟創業圓桌會」上，台青林子凱表示，數字經濟帶來新的發展動力，廣大市場正在呼喚創業者；鄭博宇也說，透過「進入、融入、找出路」的發展脈絡，有助於台青找到正確的落地方式。

第七屆浙江．台灣合作周17日於杭州開幕，並舉辦各領域分論壇，在浙台青年數字經濟創業圓桌會上，邀兩岸青創代表召開圓桌會議討論，並由杭州副市長王宏，以及台企聯常務副會長、17創聯盟執行長林子凱，和首鋼集團創業公社台港澳總經理鄭博宇等先後致詞、發表演說。

▲▼杭台青年數字經濟創業圓桌會。（圖／大會提供）

▲台企聯常務副會長林子凱。（圖／大會提供）

林子凱提到，當前大陸高端製造業發展迅速，加以數字經濟疊加，產生新的成長動力，適合兩岸青年透過廣闊市場逐夢。鄭博宇說，以孕育阿里巴巴的杭州為例，推進打造「數字經濟第一城」，而台灣則於製造業具備優勢，因此在智能製造等新概念到來下，台青可借助此發展機遇，赴陸尋找舞台。

鄭博宇說，以他於北京所在的台青創業基地為例，已引進70組台灣團隊，有桃桃喜、Visual Next等團隊，獲得台灣創新企業、工信部的移動互聯創新一等獎等，希望青年能透過「進入、融入、找出路」的發展脈絡，找到自身方向，以及「靠自己、接地氣、不投機、共發展、促融合、贏未來」等價值觀，讓創業就業之路更加順利。

▲▼杭台青年數字經濟創業圓桌會。（圖／大會提供）

海峽兩岸公共事務協會文創部部長王俊評，是美學設計品牌平台「未來市」的共同創辦人，他表示自己很願意將在華山、松菸文創園區的經驗，與陸方交流。尤其，在他們「前店後廠」的經營模式中，透過數字技術的管理，以及分析消費者需求等，均與數字經濟節節相關。

他說，在文化創意、數字經濟等產業發展上，「台灣有溫度大陸有速度、台灣有深度大陸有廣度」，透過兩岸優勢互補，將能創造雙贏。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼海峽兩岸公共事務協會文創部部長王俊評。（圖／受訪者提供）

▲▼杭台青年數字經濟創業圓桌會。（圖／受訪者提供）

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