台南女騎士「斷兩截」慘死！大貨車右轉輾過　女同事目睹嚇哭

記者柯沛辰、林悅／台南報導

台南麻豆18日傍晚5點33分驚傳死亡車禍，36歲蔡姓女騎士行經市道176線和麻豆交流道匝道入口時，與一輛大貨車發生碰撞，不料遭捲入車下，被車輪輾過，當場身軀斷成兩截、血肉模糊慘死。警方調查後，初步研判市大車視線死角，但確切肇因還要釐清。

當時36歲楊姓司機駕駛大貨車右轉，準備駛入中山高麻豆交流道南下入口，不料與一輛沿麻佳公路直行、同向由西往東的機車發生擦撞。蔡姓女騎士摔車後，不幸捲入車下，遭貨車右前輪攔腰輾過、拖行，導致身軀一分為二，上、下斷成兩截，當場慘死。

▲貨車右轉上交流道，輾斃同向女騎士。（圖／記者林悅翻攝）

警消到場後，確認蔡女明顯死亡，立即管制交通，並對楊姓駕駛實施酒測，之後確認酒測值為0，排除酒駕肇禍，但現場一度大塞車。案發後，警方通知死者家屬到場認屍，也報請檢察官相驗。

據調查，蔡女下班與女同事一前一後騎車離開公司，不料行經麻豆交流道路段時，大貨車綠燈起步疑似視線死角，未注意到車側狀況，右轉上交流道時擦撞蔡女。女同事目睹全程，嚇得放聲尖叫，事後也難過不已。

▲▼蔡姓女騎士遭輾過，上、下軀幹斷成兩截。（圖／記者林悅翻攝）

楊姓司機供稱，案發時他要右轉上麻豆交流道，看後照鏡也沒發現機車，是直到聽聞奇怪碰撞聲，趕緊煞車查看，才發現撞到人。至於確切肇事原因，檢警調查偵辦中。

據了解，麻豆交流道設有繞行交流道的機車穿用道，可往來麻豆、佳里，目的是避開交流道、麻佳公路交會的危險路段，但由於該平面道路並未禁止機車通行，安全性堪憂，恐成未來地方檢討重點。

▲警方確認楊姓司機未酒駕，初步研判是視線死角釀禍。（圖／記者林悅翻攝）

台南監理站指出，大型車輛每年平均車禍達1500件，視野死角往往是肇事主因，為減少視野死角釀禍，自2020年1月1日起，加裝行車視野輔助系統設備將列入車輛定期檢驗項目，屆時未加裝者，無法通過檢驗。

截至今年年底，使用中大型車輛未裝設，或未曾受補助行車視野輔助系統設備者，均可向所在地監理機關申請，選擇裝設基準型、環景型、標準型的行車視野輔助系統，每輛可補助4000元；簡易型的行車視野輔助系統，每輛可補助1000元。

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