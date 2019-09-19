年輕工程師10年辛苦存250萬　妻子4年內「捐款20031筆」全部花光

▲蘇姓男子辛苦存下243萬元，被妻子全部捐光了。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



大陸中心／柯振中報導

「錢都沒了！」安徽合肥33歲的蘇姓男子2009年大學畢業後，投入工程師行業，10年來辛苦存下人民幣55萬元（約新台幣243萬元），患有抑鬱症的妻子竟在4年內捐出2萬多筆愛心捐款，把蘇男的存款全部捐光，直到蘇男的岳父生病需要錢開刀，事情才被發現。

綜合陸媒報導，33歲的蘇男在合肥一家私人企業做資訊科技工作，由於經常加班、出差，10年內存下了約55萬元（人民幣，以下同）的存款。他2014年與妻子相識，2人結婚後，2017年5月有了小孩。

蘇男的妻子早前擔任會計工作，但任職時常常說出「單位有人要害我」等話語，隨後辭職在家，專心帶小孩。蘇男為了讓妻子安心，將所有薪水、存款都交給對方保管。

蘇男的岳父2019年的元宵節因為心臟病住院，當時蘇男向妻子提議「替岳父支付一些手術費」；沒想到妻子卻回，「錢都沒了！」

▲妻子把蘇男賺到的錢全部捐出。（圖／取自免費圖庫pixabay）



蘇男聽到相當震驚，不斷追問，才發現妻子從2015年開始就透過微信、支付寶等平台向公益募捐項目捐款，款項從一開始零星的幾毛錢，到了後來6000、8000元的大筆支出，4年來捐出20031筆，把丈夫存下的55萬元全部捐了。

蘇男表示，妻子平時生活節儉，連夏天都捨不得開冷氣，也不會買新衣服，他早前想買一台熱水器給老家的父母使用，還被妻子給拒絕。事情發生後，他將妻子帶到醫院做檢查，妻子被確診出中度抑鬱症。

蘇男認為，妻子是因為抑鬱症，所以無法控制自己，才把存款全部捐出，希望受贈的基金會能夠理解，退回捐款；不過雖然提出要求，但大部分的捐款已經執行，蘇男最後只能拿到約2萬元的退款。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▼影片取自Youtube，如遭移除敬請見諒。

