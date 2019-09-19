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台商在黔／台灣「豬老頭」貴州打拼22年無悔　帶動青年回鄉創業

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▲台農種養殖有限公司董事長李昭宏在貴州20多年，兒子李嘉川也一起過去打拼 。（圖／記者劉亭攝，下同）

▲台農種養殖有限公司董事長李昭宏（中）在貴州20多年，聘請了專業經理人黃國明（右）擔任總經理，兒子李嘉川（左）也一起過去打拼  。（圖／記者劉亭攝，下同）

記者劉亭、韋依蘋／採訪報導

在57歲將準備退休的年齡，嘉義出身的台農董事長李昭宏不顧親友反對，毅然決然帶著100萬美元到貴州，開始在異鄉打拼的日子，經過了20多年，現在公司產值已破億，兒子、兒媳也一起過來，這裡已成為另一個家，員工就是他的家人。因為是第一個、也是唯一一個在貴州養豬的台灣企業，李昭宏笑稱在這「做農的等於熊貓」。

畢業於中興大學動物營養系的李昭宏，1997年在朋友邀請之下，到貴州進行考察後，發現當地很窮、很落後，但卻正和他意，「越窮的地方，越有商機，我是學農的，越落後的地方越需要我」，一腳踏進來後，他就留了下來。也因為愛豬，更被許多當地人稱為「豬老頭」，辦公室中擺了各式各樣的豬。

▲台農種養殖有限公司董事長李昭宏在貴州20多年，兒子李嘉川也一起過去打拼 。（圖／記者劉亭攝，下同）

李昭宏剛到貴州的時候，當地原本一頭豬要養1年才能夠出欄，但李昭宏公司飼料只要4個月，就可以讓豬長到120公斤出欄，但當時這樣宣傳卻沒人相信，都說「台灣人吹牛」，李昭宏只好自己開始養豬，這些農民看了成果之後發現是真的，慢慢打出名號。

那時候貴州路狀很不好，李昭宏為了宣傳自家飼料，只能自己開著皮卡車到處跑，但車子常常陷在馬路上，有一年下大雪，車子就卡在路中間，也沒人經過，他只好在車內過夜，靠著發動機的熱氣取暖直到天亮，雖然很辛苦，但現在回想起來李昭宏卻哈哈大笑地說「很簡單，卻很快樂」。

▲台農種養殖有限公司董事長李昭宏在貴州20多年，兒子李嘉川也一起過去打拼 。（圖／記者劉亭攝，下同）

雖然曾經有許多挑戰，但李昭宏從沒有想過放棄，與公司員工感情也很緊密，每年春節都留在貴州吃飯，至今已22年，就連父親之前在世時都曾抱怨，「我死了你都不管了吼」，但至今80歲的他仍然盡全力去做，「我願意點燃這一個蠟燭，為貴州的扶貧攻堅盡我的責任」。

李昭宏表示，來貴州20年來當地薪資漲了20倍，以前搬運工5000元人民幣，大家搶著做，現在請不到了。相比進步的速度，台灣比起貴州真的差多了，尤其是交通進步的最好，時常有新路，有時候出門都認不得路。除此之外，他也希望可以持續帶動當地發展，至今已經有400位年輕人回鄉創業。

▲台農種養殖有限公司董事長李昭宏在貴州20多年，兒子李嘉川也一起過去打拼 。（圖／記者劉亭攝，下同）

目前養豬已進入高科技時代，公司內有檢驗室等設備。李昭宏的兒子李嘉川也介紹，從手機APP就可以時時遠程觀看目前豬廠狀況，現代化豬圈全程都是自動化作業，包含餵食、飲水、溫控，小豬都相當乾淨。客戶不用到現場，就可以透過遠程影像進行交易，減少疫病傳播可能性。

現為台農總經理特助的李嘉川透露，前10年李昭宏獨自在貴州打拼，一直叫爸爸回去養老，如今自己也已經到貴州12年，回台灣的時候反而像是在度假，「甚至可以說，我比很多貴州的小朋友在這裡生活的還要久，但你是貴州人，我不是貴州人嗎？」

▲台農種養殖有限公司董事長李昭宏在貴州20多年，兒子李嘉川也一起過去打拼 。（圖／記者劉亭攝，下同）

面對現在外界關注的非洲豬瘟，台農總經理黃國明介紹，非洲豬瘟怕強鹼、高溫，公司積極管控疫情，工作人員進出加強清潔，衣服、車輛都通過高溫處理；另外對豬隻健康管控更嚴格，若發現不對就處決，並且增強豬隻免疫力，讓豬隻可以健康成長。

豬飼料也不馬虎，進到包裝工廠內，眾人紛紛聞到又甜又香的味道，黃國明總經理也透露，「豬喜歡吃甜的」。現場打開一包飼料之後，記者捧起袋內飼料就聞到一股淡淡的甜香，而李嘉川特助打包票人也可以吃，並率先示範吃了一個飼料，比了大大的讚。

▲台農種養殖有限公司董事長李昭宏在貴州20多年，兒子李嘉川也一起過去打拼 。（圖／記者劉亭攝，下同）

▲台農種養殖有限公司董事長李昭宏在貴州20多年，兒子李嘉川也一起過去打拼 。（圖／記者劉亭攝，下同）

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