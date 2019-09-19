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軍醫局戰術戰傷技能競賽　展現國軍緊急救護專業能量

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軍醫局舉辦戰術戰傷技能競賽暨軍消緊急救護交流活動

軍聞社／記者陳映竹報導

為了強化全軍各級救護技術員緊急救護及危急應變處置能力，國防部軍醫局18日辦理「國軍108年度戰術戰傷技能競賽暨軍消緊急救護交流活動」，來自各軍種代表參賽的官兵各個使出渾身解數，在限時內完成戰術戰傷暨緊急救護綜合實作，展現國軍緊急救護專業能量。

競賽上午在國防醫學院衛勤訓練中心舉行，由軍醫局長陳建同中將主持，陳局長表示，國軍衛勤訓練係依各軍種衛勤作業特性、戰備任務需求與災害防救整備等工作制定，並訓練國軍衛勤軍官及士官具備能教、能指揮、能執行的能力，而戰場上救護除了緊急救護技術，還有基本戰鬥技巧與心理特質，這些都需要平常精實的訓練，才能在需要時從容不迫地執行救護，將傷害降到最低，這也是舉辦此競賽最大的目的。

軍醫局舉辦戰術戰傷技能競賽暨軍消緊急救護交流活動

陳局長指出，今年也特別邀請各縣市消防局救護團隊的菁英來共襄盛舉，參與緊急救護技能的交流活動，期勉參賽官兵把握機會好好觀摩學習消防救護兄弟們豐富的救護經驗，並於賽後詳加研討交流，將救護專業技術帶回單位，落實於教育訓練課程當中，逐次調整、精益求精。

活動首先由來自新北、桃園、臺中、臺南、新竹、花蓮等地的消防隊員與官兵代表，模擬地震災難傷患經搜救脫困後由各救護人員至救護區實施急救進行救護的狀況進行演練，並由耕莘醫院急診醫學部主任鍾鴻春醫師、三軍總醫院急診部陳柏銓醫師、臺北醫學大學附設醫院急診醫學科趙君傑醫師、新光醫院急診醫學科洪世文醫師等人針對演練內容提出建議與經驗分享。

第二階段則區分初、中、高級緊急救護技術員組進行技能競賽，以戰術戰傷處置技巧為基礎，模擬戰場情境，考驗官兵戰場上基本戰技、戰術戰傷及緊急救護技能全方位整合能力，確切達成戰傷救護任務。

軍醫局舉辦戰術戰傷技能競賽暨軍消緊急救護交流活動

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