南山人壽連7罰史上最高5640萬！潤泰尹衍樑推薦的「百億新系統」成保戶大惡夢

▲南山總部大樓矗立信義區。（圖／記者陳韋帆攝）



財經中心／台北報導

南山人壽新系統「境界」去年上線出包不斷，頻頻發生保單停效，今年遭金管會開罰7次、高達5460萬元，更下令董事長杜英宗停職2年，雙雙創下史上之最。保險局長施瓊華點名，杜為新系統負責人，決策失當、未盡督導之責，逐年追加預算龐大，總經費已破101億元。「境界之亂」引發工會數度上街抗議「尹衍樑負責、杜英宗下台」，讓尹這最大手筆的的數位轉型投資，成為保戶超級夢魘。

南山人壽去年9月新系統上線以來，不斷出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，必須由人工方式逐一確認，嚴重影響保戶權益。金管會17日開出金融業史上最大罰單3000萬元，並下令杜英宗停職2年，且停止職務期間，公司不得支付或給予任何形式的報酬及福利，同時也暫停販售投資型保單，直到系統完全改善為止。

▲南山工會數度集結上街，拉布條抗議高喊「尹衍樑負責、杜英宗下台！」（圖／記者紀佳妘攝）



▲據傳，潤泰集團總裁尹衍樑是SAP大粉絲。（圖／ETtoday資料照）



原本金管會下出最後通牒，要求6月底前解決所有問題，杜英宗承諾境界系統6月底前就能穩定運作，但保險局發現，截至7月還有許多項目未依公司所報時程改善完成。施瓊華點名，杜英宗擔任董事長、也是專案負責人，但過程進度嚴重落後，追加預算金額龐大，從原本規劃49億元，至今已累計花費高達101億元。

根據金管會最新公布資料，今年7月至9月17日，對南山人壽開罰金額累計高達5460萬元，超過今年保險業罰鍰一半，是壽險業史上最高，杜英宗停職2年也創下董座停職期間之最。

這次保險局開鍘，且由施瓊華親自宣布，點名杜英宗決策失當、未確實善盡督導，嚴重影響保戶權益及公司正常營運，三大層級失職，造成境界專案從啟動、執行到最後的改善都失控，還註明南山不得支付他任何形式報酬、福利，不難看出對杜英宗的不滿。

南山在2014年推動「境界成就計畫」新系統，花了49億元與德國思愛普軟體（SAP）合作，因對方不熟悉台灣壽險公司作業，曾派出9名高階主管赴德學習。歷經4年開發測試，去年上線以來卻頻頻出包，已知1200萬張保單中，有15萬張保單失效、6萬張信用卡授權扣款，南山又再花錢改善，總公司附近的君悅飯店住滿了SAP從全世界調來的顧問，累計花費飆破百億元，甚至外傳已達300億元的天價。

▼金管會開鍘史上最重罰單！南山人壽董座杜英宗破天荒遭停職2年。（資料照／記者湯興漢攝）



「尹衍樑負責、杜英宗下台」、「南山人壽重複扣款」、「系統錯亂、保單停效、投資錯帳！」資深保戶、業務員與工會今年數度上街拉布條抗議。據悉，尹衍樑早在20年前就是「SAP大粉絲」，南山當時是因尹衍樑對潤泰導入企業資源規劃的效果很滿意，SAP全球副總裁還曾親自飛來台灣，在杜英宗面前掛保證，一定做到好，且願意配合修改；這筆斥資百億的新系統，原本被喻為最具野心的數位轉型投資，如今卻是600多萬保戶苦主的惡夢。

事實上，尹衍樑事業橫跨通路、營建、水泥、紡織、醫療生技，2014年更大手筆買下南山人壽，光是個人持有上市公司市值就高達1000億元，若再加上未上市資產、房地產等，身價逼近2000億元，擠身台灣富豪榜。

尹衍樑私下出入藏不住大老闆風範，過去駕駛全台僅5輛的1680萬元賓利Continental GT Speed出車禍，花了300萬元維修登上新聞版面。這還不是尹總最豪華座車，原先私人飛機不夠用，他曾以15億元添購一架波音737-700改裝的商務專機；手上還另外擁有3艘遊艇，2014年爆出斥資10多億打造豪華遊艇，一度創下台灣史上最大、最貴紀錄，為了完成環球壯遊，甚至追加訂製2、30億元的荷蘭大型單體帆船。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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