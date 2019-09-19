現地戰術強化作戰思維　特5營行軍訓練抵達臺北港

軍聞社／記者謝宏檜新北18日電

陸軍特戰指揮部特5營「戰術行軍訓練」進入第14天，18日來到臺北港實施現地戰術課程，透過勘查環境及要點設施，模擬戰時任務部署及戰術運用，以達成作戰目的。

當天早上依然下著綿綿細雨，官兵們仍不畏艱難，秉持堅定意志，抵達臺北港，實施現地戰術課程，透過港口特性，結合想定與戰術運用，強化官兵戰術思維。

此外，課程安排官兵參訪海巡署北機隊新北艦，由專人說明海巡偵防任務及船艦構造，使特5營官兵結合想定狀況，演練模擬實際作戰景況，同時強化官兵本職學能，提升部隊戰力。