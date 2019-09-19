印度也禁了！全球第2大菸草市場　宣布禁止銷售、製造電子煙

▲印度政府宣布禁售電子煙。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國近期傳出數百起疑似與電子煙有關的肺部疾病，其中有7人死亡，引起發健康疑慮。印度政府18日宣布，禁止生產、進口和銷售電子煙產品。

法新社報導，印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）表示，政府之所以做出此一決定，是考慮到電子煙對年輕人的影響性。電子煙與傳統菸品不同之處在與，電子煙並非燃燒菸草，而是將煙液加熱成蒸氣狀態後再吸入肺部，而煙液的風味從威士忌到泡泡糖都有，且通常包含尼古丁。

電子煙廠商和英國政府等部分國家政府大力推廣電子煙，認為電子煙是比傳統菸品更安全的替代品，且有助於幫助戒菸。報導指出，電子煙雖然不像傳統菸品中包含7000多種化學物質，但仍可能含有其他有害物質，反對人士也批評，除了健康疑慮外，電子煙的風味對兒童有吸引力，讓兒童面臨對尼古丁上癮的風險。

雖然印度電子煙產品數量仍相對較少，但印度是一個擁有13億消費者的巨大潛在市場，禁令顯然切斷了電子煙廠商的財路。根據世界衛生組織（WHO）調查，印度是全球第2大菸草消費國，全國有35％成年人吸食香菸或使用嚼菸，癮君子人口數將近2.75億人，每年有將近90萬人死於吸菸相關的癌症。

根據調查，在美國，2018年共約有360萬中學生使用過電子煙產品，比前一年同期增加了150萬人。紐約州才剛成為全美第二個禁售電子煙的州份，美國總統川普上周也宣布，很快就會對電子煙產品下達禁令。

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