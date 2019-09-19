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陽明交大合併案通過「明年8/1掛牌」　陽明學生會發布緊急聲明

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▲▼ 陽明大學合校決議投票 。（圖／陽明大學提供）

▲陽明大學合校決議投票現場。（圖／陽明大學提供）

記者柯振中／綜合報導

陽明、交通大學合校案18日有了新進展，2校召開校務會議及合校計畫書審查後，通過合併計畫書。對此，陽明大學生會緊急聲明，雖然結果與校內學生民調有出入，但希望各界尊重決議，會方將持續監督合併案，積極釋出進度、表達學生意見，以保障本校學生的權益。

陽明大學在去年9月26日召開臨時校務會議，經過校務會議代表的表決，同意啟動合校計畫；同年12月，校務會議決議，與交通大學進行合效議約。2校今年年初成立合校工作委員會，3月正式通過合校同意書。

請繼續往下閱讀...

合校同意書通過後，2校18日分別召開校務會議，表決合併企劃書，陽明大學以65名校務會議代表同意、20名不同意的投票率，通過合併計畫；交大則以59名校務會議代表同意、15名不同意的比數通過計畫。

▼陽明、交大合校的投票表決後，都贊成合校。（圖／翻攝交大學生會臉書）

▲▼ 陽明、交大合校 。（圖／翻攝交大學生會臉書）

陽明大學主任秘書陳怡如指出，6月時已與校內師生討論合併計畫書草案，8月定案後，也有送到校務會議代表手上，給對方審核，所以這次的會議過程相當順利，只有學生代表就「社團活動空間」、「校區接駁車」等方面進行權益爭取。

陳怡如說，合併草案通過後，還要送往教育部審核，等行政院核定完畢，才算完成，如果進程順利，明年8月就能正式掛牌；2校合併後，將一同發展生醫電資、數位生醫等領域，推動增設數位分子影像暨生醫光電研究中心、數位醫學中心等研究中心。

對此，交通大學學生會說到，合併計畫已在2校的校務會議上通過，接著將把計畫書送往教育部進行細部討論，等到行政院正式額定，選出陽明交大的新校長後，2校正式合校。

此外，陽明大學學生會也在臉書上說明，在過去的討論過程中，學生代表充分參與了合校工作委員會、工作小組，也有加入撰寫合併計畫，代表學生的意見受到重視。

▼ 陽明大學合校決議投票的過程。（圖／陽明大學提供）

▲▼ 陽明大學合校決議投票 。（圖／陽明大學提供）

陽明大學學生會說明，雖然這次的表決結果與近日的校內學生民調有所出入，但18日的校務會議過程中，學生代表仍有充分表達學生意見、民調結果，希望各界尊重2校的表決。

陽明大學學生會強調，過去合校的過程中，會方秉持校園民主與師生共治的精神參與，希望未來合校的過程中，教育部能廣納2校學生的意見，進行充分考量；未來會方將持續監督合併案，積極釋出合併的新進度、充分表達學生意見，以保障本校學生的權益。最後，陽明大學學生會的聲明落款為「會長　盧宛鈺　中華民國一O八年九月十八日」。

▼陽明大學學生會的聲明。（圖／翻攝自陽明大學學生會臉書）

▲▼陽明大學。（圖／翻攝自陽明大學學生會臉書）

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