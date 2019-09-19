準塔巴颱風路徑出爐！「向北大轉彎」逼台甩雨2天　賈新興：西偏雨更大

▲熱帶低壓未來24小時內可能增強為塔巴颱風。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局表示，熱帶低壓有發展為輕度颱風趨勢，預測路徑將通過琉球朝日本前進，但仍可能接近台灣東北方海面，20至22日影響較大，北東降雨明顯。災害預報士賈新興則分析，熱帶低壓朝宮古島、那霸間通過機率大增，未來24小時內將成第17號颱風「塔巴」（TAPAH，馬來西亞命名，意為鯰魚），20、21日影響最明顯，竹苗以北、宜花東有局部較大雨勢，若其路徑西偏，雨將更明顯

琉球南方海面的低壓於18日早上8時增強為今年第23號熱帶低壓，氣象局指出，因熱帶低壓距離台灣很近，預估將朝北北東、通過琉球群島，朝日本前進的機率較高，未來友發展為輕度颱風的趨勢，但依據系集路徑散布圖，準颱風還是有接近台灣東北方海面的可能。

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▲準塔巴颱風路徑出爐！向北大轉彎逼台甩雨2天。（圖／中央氣象局）



▲迎風面北東地區19日開始出現斷續降雨。（圖／中央氣象局）



氣象局預報，準颱風20至22日（周五至日）影響較大，迎風面的北部及東北部降雨明顯，東部、東南部降雨局部，南部零星短暫陣雨，中部天氣相對較好，僅山區午後有局部短暫陣雨；同時已經發布「陸上強風特報」，因東北風偏強，高雄以北、東半部、恆春半島及金馬澎沿海空曠地區，易有8至10級強陣風，沿海鄰近海域風浪較大。

熱帶低壓逐漸北移，氣象局指出，19日受其外圍雲系影響，同時增強東北風，迎風面的北部及東北部地區有斷斷續續降雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及中部山區也有小範圍短暫陣雨。各地晨間低溫下探約23至26度，稍有涼意，北台灣因降雨高溫30度上下，其他地區高溫仍可達32至34度。

賈新興則預估，由於垂直風切仍過大，因此熱帶低壓目前增強的不明顯，但因為未來朝宮古島和那霸之間通過的機率大增，可能在24小時內被認定為塔巴颱風。對台灣的影響部分，北部和東半部風浪大，降雨狀況則視距離而定，依目前的路徑預估，20至21日是主要影響時候，竹苗以北、宜花東有局部較大的雨勢；若路徑略往西偏至石垣島至宮古島間，將帶來更明顯的雨勢。

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