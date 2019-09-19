桃園待業男「20多刀」砍死屋主　到警局自首…法院裁定羈押　　

▲桃園市中壢區18日下午發生古姓男子持刀砍殺友人20餘刀慘死命案，警方封鎖現場鑑識中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市古姓男子18日下午向中壢分局內壢派出所投案自稱「我殺人了！」警方趕抵現場果真發現屋內有男屍，經查是61歲陳姓屋主，其中頸部與頭部被砍廿餘刀慘死現場，根據初步調查，古男疑似長期待業，屋主不滿古長期借住又無故固定工作，兩人為此常起口角爭執，最近古被請求搬離可能衍生殺機，地檢署18日深夜訊後向地院聲請羈押，地院19日上午裁定羈押但未禁見。。

▲桃園市中壢區18日下午發生古姓男子持刀砍殺友人20餘刀慘死，兇嫌稍晚被警方移送偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，18日下午3時12分，位於中壢市長樂街公寓傳出爭吵聲，有住戶聽見慘叫聲後，看見43歲古姓男子滿身是血走出去，趕緊向警方報案，隨後警方趕抵果然在現場發現陳姓屋主混身是血倒臥血泊中，頸部氣管幾乎被砍斷，屋內血跡四濺，鑑識人員趕抵現場採證中。

▲桃園市中壢區長樂街下午發生命案，員警封鎖現場進行調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據里長透露，下午3時17分許，里民打電話給他說命案現場有爭吵聲，後來看見古姓男子混身是血外出，擔心發生意外打電話報警；里長還說，據稱古姓男子是苗栗人，4、5年前搬來桃園與屋主同住，平時都在工地打工為業，但工作並不固定。

▲桃園市中壢區長樂街下午發生命案，員警現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，古男坦承與陳姓屋主爭吵後失手持殺魚刀砍殺廿餘刀，事後也很後悔才會向警方投案，但深入調查後發現，古男疑似與陳姓屋主妻子也有爭議，檢方深夜偵訊後向地院聲請羈押，地院19日上午羈押庭訊後以古居無定所、有逃亡串證之虞與殺人重罪為由裁定羈押但未禁見。

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