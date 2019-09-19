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讓美學走入生活！Dyson Airwrap™造型器超給力　室內設計師快速變換專業、美麗模式

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▲美學走入生活！室內設計師完美形象一機打造。（影／ETtoday)

消費中心／綜合報導

現代人對美的要求越來越高，這樣的要求不僅出現在維持外表的美麗、或者藝術方面的表演與欣賞，更會延伸到生活上的小細節。像是居住環境的美學對日常心情的影響不言而喻，某種層面上來說，透過家居設計可以帶給大眾更幸福的生活享受；而身為一位專業居家美學規劃者，除了提供客戶完善的美學空間，更要讓自己也隨時維持最美的造型狀態，室內設計師Ivy就很注重美感，尤其在與客戶提案時，快速做出造型且打扮妥當便是一門課題，妥善分配時間以維持專業形象更是日常之必須。

讓美學走入生活！Dyson Airwrap™造型器超給力　室內設計師快速變換專業、美麗模式（圖／翻攝自dyson影片）

▲室內設計師Ivy經常在不同場合與客戶碰面溝通，習慣自己用Dyson Airwrap™造型器吹整出亮麗外型，為專業度加分。（圖／翻攝自影片，下同）

Ivy的工作就是不斷地接觸不同類型的客戶，同時提供給客戶最合適的生活空間與生活品質。由於白天Ivy常會去工地監工，工地環境熱、很容易流汗、所以頭髮就很容易亂又扁塌，而且戴上工地帽會瞬間打亂整理好的髮型；若是下午還要見客戶，就需要有好的工具能快速變化造型，呈現專業又有質感的一面，讓溝通協調上更有說服力。因此，Ivy選擇入手Dyson Airwrap™造型器，內含的多款造型配件，讓Ivy不僅能因應平常上班與客戶會議的需求，可以迅速整理髮絲，下班若是要和朋友碰面，也可以換上髮捲配件，只要花個5~10分鐘就可以變換成亮麗的造型，心情也會非常不一樣。

讓美學走入生活！Dyson Airwrap™造型器超給力　室內設計師快速變換專業、美麗模式（圖／翻攝自dyson影片）

▲Dyson Airwrap™造型器好上手，花個5~10分鐘就能自己變換造型。

▲可輕巧收納Dyson Airwrap™造型器與配件的高質感收納盒，精緻美學絲毫不馬虎。

然而，Ivy也提到：「我覺得每個人在家中每天最不可或缺的美學工具就是吹風機了，外型時尚而且科技感十足的Dyson Supersonic吹風機能輕巧快速地吹乾頭髮，同時透過智慧溫控科技避免高溫傷害髮絲，又不會讓高溫帶走髮絲水分，透過吹髮就能同時達到護髮效果、隨時維持髮絲光澤！再搭配上Dyson Airwrap™造型器就是我每天快速變換專業、亮麗造型的好幫手。」

▲▼Dyson超給力！室內設計師快速變換專業、美麗模式。（圖／翻攝自影片）

▲Dyson Supersonic™吹風機兼具美感與科技效率，深受專業人士喜愛。

每次到不同地方工作，都會多加吸收美學經驗、找尋下一次任務靈感的Ivy還分享：「先前因為工作需求而到訪宜蘭的晶英酒店，發現他們也是提供Dyson Supersonic™吹風機讓住客吹整頭髮，果然高品質的產品就會讓許多和我一樣追求生活質感與品質的人士所選擇！」再度驗證兼具美學、科技感與使用效率的Dyson已在各個生活層面滿足顧客的需求並深受喜愛。

是時候來一台Dyson為生活質感加分了，產品連結: https://ppt.cc/fpjr2x

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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