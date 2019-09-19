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影／投資達人分享ETF秘訣　40歲前打造退休生活

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記者陳心怡／台北報導

在《雲端最有錢》節目中，ETF專業投資人黃柏仁分享他認為投資最重要的是人生初期中累積的儲蓄率，不要想著用投資報酬率去解決現階段錢不夠的問題，應該要反過來，先解決現在錢夠不夠的問題，投資報酬率才會好。

黃柏仁建議投資新手應該多嘗試，試了才會知道投資並不容易，一開始難免會失敗，但剛開始投資金額少，傷害小，比較沒關係，之後漸漸從錯中學習，並減低犯錯率。人生漫長，每個人都會遇到股災，越早遇到反而是好的，因為只要跌一點點，心裡就會懂那種痛，沒買的人一定無感。

黃柏仁原本是華爾街工程師，靠著投資ETF 0050（元大台灣50），40歲就退休，對於買0050的策略，他有一套獨特見解。黃柏仁說：「不需要看日K線，不需要挑進出場時間點，現在價格在最高點的時候，更是要狠狠地買，因為未來一定會跌下來，更便宜，這時候你就會更敢買，因為前一張買貴，現在便宜當然要趕快買；反之，如果你買在35元，之後越漲越高，反而沒動力繼續買。最大關鍵就是，什麼時候有錢，就該把錢拿去買」。

請繼續往下閱讀...

台灣ETF投資學院創辦人李柏鋒也同意黃柏仁的做法，他表示，從2015年開始，很多人和他抱怨美股持續創新高，怎麼還會推薦買呢？李柏鋒都笑笑回應說：「你就繼續看著吧，之後會發現這只是半山腰而已」。現在台股也是同樣道理，李柏鋒認為看到現在價格在高點不敢買的人，代表完全不懂將來行情走勢，之後反而會後悔的。

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