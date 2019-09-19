不滿被念「小聲點」　怒砍同事20公分刀傷二審判6年4月

▲新北市張姓男子砍殺同事，二審判刑。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市三重區去年國慶日發生一起流血事件，裝修工人張學庸，晚間喝酒回宿舍後喧鬧，不滿同事對他說「小聲點」，雙方起了爭執，張男持不明利器，將對方脖子上砍了一道20公分長的傷口，同事差點因此身亡。一審將張男判刑6年4月，案經上訴，二審高院仍認定殺人未遂，判刑6年4月。可上訴。

判決指出，47歲的張男與被害人周姓同事，均為新北市某裝修公司的員工，同住在公司三重區的宿舍裡。但張男生活習慣不好，除了平日常亂丢垃圾外，睡覺時間還常喧嘩，周男因此出聲制止，久而久之，張男也不滿周男，認為常被周男欺負。

而本案發生於去年國慶日，晚間10點半左右，張男喝了酒後返回宿舍又開始大小聲。周男上前制止，張男萌生殺意，趁周男不注意，自後方以手扣住周男頸部，雙方開始扭打，張男趁機以事先預備的不詳鋒利器物，朝周男頸部用力揮砍多下，周男隨即濺血。

但因房間昏暗，周男查覺流血後，走出房間查看，並請其他同事報警，他則是坐在客廳等候警消救援。但張男還持水果刀追出，大喊「我要給他死」，其他同事隨即上前制止，警方也及時趕到，逮捕張男，並將被害人送醫急救。被害人頭頸部多處割裂傷，其中脖子一道長達20公分長的傷口，差點割斷氣管，還好急救撿回一命。檢方依照殺人未遂罪，對張男提起公訴。

法院審理時，張男否認具殺人犯意，辯稱是周男先持美工刀攻擊，他才會持利器反擊。但法院根據現場跡證以及證人供詞，認定張男說謊，一審法院將他判刑6年4月。案經上訴，二審高院審理後，認為張男所為惡性重大，應予嚴懲，且犯後於矢口否認，還竟辯稱被害人持美工刀攻擊他，足見張男未有悔改之心之犯後態度，因此二審駁回上訴，維持6年4月的刑期。

