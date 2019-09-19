卡車傳超濃臭味！兇嫌載「妻子腐屍」至458公里外丟棄…還有4子女埋草叢

▲麥克爾被依二級謀殺罪逮捕。（圖／翻攝自Facebook／Marion County Sheriff`s Office）



記者張方瑀／綜合報導

美國喬治亞州馬里昂縣（Marion County）日前發生一起車禍，一輛卡車打滑撞上護欄，目擊者聽到爆炸聲後立刻跑向現場，沒想到一接近立刻聞到刺鼻的腐臭味，警方趕到現場後發現，卡車後座竟然有具腐爛的屍體，卡車司機當場被逮捕。原來藏在後座的屍體是他的妻子，而警方在訊問過後，也循線找到其餘4名失蹤兒女的屍體。

38歲的麥克爾（Michael Wayne Jones Jr.）涉嫌在佛羅里達州謀殺32歲的妻子凱西（Casei Jones），以及4名分別才10歲、5歲、2歲、1歲的孩子，並將屍體載到285英里（約458公里）外的喬治亞州丟棄。警方表示，凱西的家人在14日晚間報警，表示許久沒看到凱西與其他孩子，最後一次看到他們是將近6個星期前，在佛羅里達州奧卡拉（Ocala）附近。

警方目前已依二級謀殺罪逮捕麥克爾，根據目前調查進度，麥克爾是在佛州殺害凱西與孩子，接著存放在家中數周後，才決定將屍體載到喬治亞州棄屍。警方在後座發現凱西屍體後，依照麥克爾的說法，在高速公路旁的樹林裡發現4名孩童的屍體，但警方並未透露麥克爾為何、如何殺害他的妻小。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。