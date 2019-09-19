美式大賣場熱銷補貨　全台爸媽爆買隱藏版優惠尿布…手刀狂奔扛幫寶適

▲美式賣場又有新一波幫寶適紙尿布期間限定促銷，不少爸媽一看到優惠訊息，趕緊奔去狂買囤貨，不少民眾是一箱箱搬走。（圖／資料照）

消費中心／台北報導

美式賣場時不時就有爆款品獨家隱藏優惠，熱心網友們也會在網路社群互相分享情報，尤其育兒用品優惠更是家長必搶購商品。廣受媽媽喜愛的幫寶適，在美式賣場舉辦特價屢次造成搶購囤貨潮， 最近又有網友看到美式賣場再次推出幫寶適隱藏版優惠，「買任一幫寶適黏貼型尿布單箱就折100」，誘人價格只在期間限定9/16～9/29 僅14天，消息在網路上曝光後《Costco好市多商品經驗老實說》粉絲團又被狂洗版，「哇！又有特價了，這星期可以來去開始準備看要囤貨幾箱」、「也太便宜，家族群組都在傳」。甚至在開賣的第一天就有民眾進場一箱箱搬走，準備要在家堆起尿布牆了。

▲熱心網友們也會在網路社群互相分享美式賣場優惠情報，尤其育兒用品優惠更是家長必搶購商品。（圖／資料照）

台灣天氣悶熱潮濕，寶貝長時間包著尿布，容易引起尿布疹，許多媽咪在網路分享照顧寶寶的心得發現「透氣」真的是遠離紅屁屁的一大關鍵。「幫寶適一級幫紙尿布」連兩年獲BabyHome「尿布透氣冠軍」，完勝它牌。許多媽媽都大推這款尿布「一級幫，過夜不漏」、「一級棒～超推！彈性很好、很吸不濕黏」、「不炸尿不紅屁」。

▲一級幫紙尿布的內外層都有透氣孔，連續兩年獲BabyHome「尿布透氣冠軍」。（圖／資料照）

幫寶適升級了尿布的透氣度，採用360度透氣內外表層，讓空氣雙向流通，再加上輕薄羽柔材質，可以保持長時間乾爽且柔軟呵護，是許多媽媽心目中的NO.1。只要美式賣場祭出幫寶適優惠促銷時，《Costco好市多商品經驗老實說》粉絲團就引發一陣騷動，沒有搶到的爸媽都會留言蓋樓急問「哪家店還有」「女兒只包這個！」。這次美式賣場推出的活動，除了再度引發討論潮，還釣出精打細算網友的進擊版購買攻略，線上購買時使用折扣碼輸入[spotlight]，滿3000可折200，連同這次每箱折100的優惠，等於買兩箱可以折400，果然是買得好還要買得準。





▲一級幫拉拉褲側腰圍彈性超好，一拉就穿上、側邊一撕就脫下，讓寶寶可以舒服穿著。（圖／記者湯興漢攝）

還有網友發現，許多爸媽喜愛的拉拉褲這一次在COSTCO網站上也有買3000折200的優惠活動。媽媽們大讚拉拉褲「一拉就穿上，側邊ㄧ撕就脫下」「360度雙重透氣」「寶寶翻身就能使用了」非常適合已開始會翻身的寶寶。

一級幫紙尿褲這一次在美式賣場內的優惠僅限9/16～9/29這14天，買任一幫寶適黏貼型尿布單箱就折100；網路亦同步販售 https://pse.is/KZB67

▲一級幫紙尿褲這一次在美式賣場內的優惠僅限9/16～9/29這14天。（圖／資料照）