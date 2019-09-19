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瘋電影／寄生上流　因為有錢所以善良

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文／賴賴

▲▼寄生上流。（圖／imdb）




瘋言瘋語：

無敵劇本，看完真心要奮發向上，有極大驚悚成分在告訴你，靠著真正的實力去努力，別想一步登天，更不可貪心，整部片都是心魔作祟，而走錯一小步，竟然會釀出如此巨大的災難，看完許久餘悸猶存，五星級的驚悚片，太強大的劇本了。

就發生在一個無敵美麗的房子裡，上流社會的房子實在不是蓋的，不論房屋如何寬管，人心卻如此窄小，不論是有錢人或是窮人，從心魔下手就啟動了整部電影的恐怖開場，明明是一樁美事，或者也可以是喜劇安排，卻變成社會事件，看完許久胃部仍呈現緊張的收縮狀態。

對於目下仍屬社會負債的人們，可以發射強烈警訊，再不努力拚，結果會有可能想像不到的糟。加油吧大家。電影流暢好看。
 


片　　名：寄生上流
英文名稱：Parasite
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2019-06-28
片　　長：02時12分
導　　演：奉俊昊(BONG Joon-ho)
演　　員：宋康昊(Kang-ho Song) 、 李善均(LEE SUN-KYUN) 、 崔宇植(Choi Woo-shik) 、 朴素丹
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：CatchPlay


劇情大綱
一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊 飾）成天遊手好閒，直到積極向上的長子基宇（崔宇植 飾）靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均 飾）的家應徵家教，兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中……。

▲▼寄生上流。（圖／imdb）

▲雖然居住在地下屋，全家和樂融融。

▲▼寄生上流。（圖／imdb）

▲因緣際會來到上流社會人家擔任家教。

▲▼寄生上流。（圖／imdb）

▲有錢人似乎很單純。

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《炮仔聲》假身分混豪門！網：鄉土版《寄生上流》

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