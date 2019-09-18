半導體產值破2兆！陳其邁：台灣在全球產業價值鏈是不可或缺的國家

▲陳其邁出席2019國際半導體展開幕典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁18日出席「SEMICON Taiwan 2019國際半導體展」開幕典禮。他在臉書發文表示，去年我國半導體產值高達2兆6,199億元，是台灣經濟成長，產業創新的重要基礎，「藉由發揮台灣半導體產業優勢，台灣在全球產業價值鏈，將會是不可或缺的國家。」

陳其邁表示，台灣半導體產業經過近40年來的發展，已有完整的產業鏈，基礎穩固。晶圓代工與封測業居全球第一、IC設計業排名世界第二。今年更拉下韓國，成全球最大設備市場，以21.1%的成長，位居全球第一。

陳其邁提到，自1970年成立、全球第二大半導體產業展覽的SEMICON Taiwan 今年有來自43個國家、逾700多家參展廠商、2200多個攤位。除了凝聚研發力量，幫台灣半導體製造、設備材料業者找更多商機。並協助推動半導體設備與零組件在地化，促進全球半導體相關產業發展及採購媒合。

陳其邁指出，「去年我國半導體產值高達2兆6,199億元、僱用約23萬人，是台灣經濟成長，產業創新的重要基礎」。他說明，智慧時代的來臨，政府為強化人工智慧終端(AI Edge)核心技術競爭力，在去年6月啟動「半導體射月計畫」，投入新台幣40億元，聚焦於智慧終端之前瞻半導體製程與晶片系統研發，以及應用於終端裝置上的AI技術。並積極培育AI產業製程、 材料與晶片設計人才，投入優勢技術及新興產業。

陳其邁強調，「藉由發揮台灣半導體產業優勢，持續推動5加2產業創新及智慧應用服務，台灣在全球產業價值鏈，將會是不可或缺的國家。」