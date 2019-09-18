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秋季限定！「萬鷺朝鳳」鳥群盤旋秀　只有嘉義梅山太興村看得到

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▲▼萬鷺朝鳳是嘉義梅山太興村特有的奇景。（圖／翻攝自太興黃頭鷺季-萬鷺朝鳳）

▲萬鷺朝鳳是嘉義梅山太興村特有的奇景。（圖／翻攝自太興黃頭鷺季-萬鷺朝鳳，下同）

記者林彥臣／綜合報導

限定總是殘酷的！生態奇景也是如此，近年來爆紅的生態奇景「萬鷺朝鳳」，每年只在8月底~10月初秋季時節在嘉義縣梅山鄉太興村看得到，近年來吸引許多賞鳥遊客到此觀賞，令遊客們驚艷不已。

根據當地村長簡慶輝依往年經驗預估，今年9月中旬後鳥況最佳，出現時間以下午四點至六點最多，黃頭鷺每年往南遷徙，約9月初途經太興村，群鳥編隊飛過山頭，最高峰單日萬隻以上，當地居民稱生毛樹溪為鳳凰穴，因此，每年黃頭鷺過境被外界稱為「萬鷺朝鳳」，吸引許多人專程到太興賞鳥，也因為名氣愈來愈響亮，賞鳥人潮一年比一年還要多。

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▲▼萬鷺朝鳳是嘉義梅山太興村特有的奇景。（圖／翻攝自太興黃頭鷺季-萬鷺朝鳳）

「萬鷺朝鳳」形成的原因，是因為黃頭鷺是夏候鳥，冬天會從北韓、大陸北方飛到菲律賓以南國家度冬，從8月底到10月初進入台灣，有的循山線遷徒，部分也會改走平原區域或沿海路線，在嘉義縣朴子市或太保市等地往天空看，也會看到一批又一批的黃頭鷺飛過，但要目測到一整群黃頭鷺在山谷盤飛的奇景，只有太興最壯觀。

「萬鷺朝鳳」季節限定版生態奇觀每年維持近2個月，只要起北風和東北季風時，每天下午4點到6點鳥況最佳，一群又一群的黃頭鷺沿著生毛樹溪谷飛翔上升，漸次盤旋，像是銀龍擺姿搖尾，接著溯溪順著山谷氣流向上盤旋飛奔鳳凰山頭，群山和溪谷就是黃頭鷺的舞台，像空中分列式在山谷間盤旋飛行 ，壯觀的景像令人嘖嘖稱奇。

▲▼萬鷺朝鳳是嘉義梅山太興村特有的奇景。（圖／翻攝自太興黃頭鷺季-萬鷺朝鳳）

近期發現有遊客使用空拍機追逐鳥群拍攝的情況，村長簡慶輝也拍攝影片呼籲，請勿使用空拍機拍攝，避免鳥群因為驚慌，改變未來的遷徙路線。

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