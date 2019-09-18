▲ 園藝設計創意發光舞台，「全國青年景觀競賽」徵件開跑。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第1屆全國青年景觀競賽，將在新北市淡水輕軌行政中心站旁稼日蒔光基地盛大舉行，共有超過10萬元的優勝獎金，獲勝者還有參與新北市公園綠地景觀設計的機會，歡迎全台景觀、園藝及建築相關科系學生、研究生、畢業生及高職園藝科高三學生，或曾於相關訓練機關受訓人員，皆可採取個人或團隊方式報名參加。

「全國青年景觀競賽」共分為3個階段，第1階段為開放空間園藝景觀競圖，參賽者可以考量淡水在地特性、環境、人文、氣候等元素，並透過不同的角度來思考，將元素轉化為設計手法；第2階段則是透過公開評圖，讓參賽者對自己的作品進行論述，彼此間也能互相觀摩學習；而通過第2階段的參賽隊伍將可以獲得上限15萬元的建置材料經費，於第3階段競賽中將設計轉化為實體造景。

景觀處長陳進謙表示，延續了最初由景觀科系學生對稼日蒔光基地進行的綠美化作業，新北市政府在同一地點舉辦「全國青年景觀競賽」，希望創造景觀青年與學界及業界交流機會，提供青年景觀設計者創意發光舞台。

景觀處表示，最終階段的造景作品將原地展覽至12月，透過作品展示深化民眾對專業領域的了解，也讓設計能夠更貼近市民生活，增添新北市景觀美學，提升城市質感。相關競賽內容可上中華民國景觀學會官網查詢：http://www.landscape.org.tw/news/announce/450查詢。

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