親民黨給總統門票？　柯文哲不鬆口：民進黨香檳又收起來了

▲柯文哲。（資料照／記者黃國霖攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰激烈，台北市長柯文哲未申請總統連署，親民黨手握總統大選推薦「門票」，親民黨主席宋楚瑜是否將門票讓給柯文哲，外界關注。柯文哲18日受訪時老神在在回應，「再講吧」，11月22日離現在現在還很久，還笑稱「民進黨香檳又收起來了怎麼辦」。

柯文哲18日接受《翻轉台灣2020》專訪，主持人追問，「你現在也不會跟大家說，我絕對不選2020總統？」柯文哲回稱，「我跟你講，你們喜歡緊張，讓你們緊張好了」。不過，他也抱怨，自己從頭到尾到底哪一次說要選，至於鴻海創辦人郭台銘不選後要硬著頭皮上場，柯鬆口「這也是一個選項」。

對於拿到親民黨的門票的可能性，柯文哲形容，「這個是慧星撞地球的項目，六千萬年才一次」，隨後又稱自己也是原子彈，「這樣民進黨又開始緊張2個月，也不錯，至少他不會亂罵我」。

針對2020總統回歸藍綠一對一對決的態勢，柯文哲上午笑稱，民進黨要開香檳了，而若他被親民黨提名，柯文哲酸說「民進黨香檳又收起來了怎麼辦，改喝紅酒」。

柯文哲並透露，他會找個時間去見宋楚瑜。至於外傳宋楚瑜因柯文哲創黨未事先告知而不滿，柯文哲強調，「這我會跟他解釋」，這是創黨烏龍記，當時吃便當討論要不要創黨，後來被內政部洩漏，當時的想法是先把程序走一下，結果趕鴨子上架，後來人家說陰謀論，是為了洗掉私菸案，用另外一個原子彈打掉原子彈。

柯文哲仍認為，沒有意外的話，2020總統大選在一對一的狀況下，民進黨會贏，因為恐懼感比仇恨力量大，香港的事件還沒落幕，芒果乾的威力存在，芒果乾比發大財影響大。