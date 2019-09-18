影／柯媽「郭不選台灣怎辦」急奔中選會　柯文哲還原當天：不想理她

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲17日突然現身中選會，引發軒然大波，但最後未登記。對此，柯文哲18日接受專訪時還原真相，他透露，鴻海集團創辦人郭台銘不參選，柯媽超焦慮，希望兒子能參選，因此，他是去中選會把「媽媽領回來」。

17日為中選會受理總統連署登記最後一天，截止時間為17時30分，就在中選會副主委陳朝建宣佈已結束受理登記，前彰化縣立委、柯文哲的乾妹妹黃文玲突然現身要領表為柯文哲登記，遭到拒絕受理，而柯爸、柯媽被目睹在中選會樓下，柯文哲也在中選會附近。

▲柯媽。（資料照／記者林敬旻攝）

對此，柯文哲18日接受台視專訪時表示，郭台銘16日晚間11點突然說不選，當然整個晚上就有人在醞釀，事實上17日早上，「我媽媽還打電話給我，我媽媽很少打電話給我，她就說郭台銘不選現在台灣怎麼辦？我說你不要怕」，而母親對於郭台銘不選，不是生氣，是焦慮。

柯文哲提到，他在電話中跟母親說，「台灣，美國還撐著，你不用緊張」，但母親對於台灣未來還是很擔心，竟直說「不然你去選好不好？」，「後來發現最積極勸我選的是我媽媽，我嚇一跳！」

對於傳聞柯媽有去廟裡拜拜擲窔，柯文哲表示，「反正她就說不然你出來選，我說現在離下午五點…我都不太想理她，我說離下午五點剩下沒幾個鐘頭了，我還說這個報名還要錢」

柯文哲提到，母親沒有到市長辦公室，是被黃文玲載到中選會，父親「現在變跟班的」，至於有人說「挾持」，「我媽媽哪有那麼容易，什麼挾持，不會啦！」

針對受理總統連署登記截止時間到了，還跑到中選會，柯文哲笑說，「我要去把我媽媽領回來啊！我媽媽她打電話跟我說她在那裡，我說你去那裡幹什麼？天啊！我去把我媽媽領回來！」

對於國師團幫登記，現場吵成一團，柯文哲說，「大家大聲討論是OK，事情過去就好了」