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小孩遭蛇咬傷！他狠狠夾起求解「這是什麼蛇」　網怒噴：是要夾斷他嗎

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▲▼小孩被蛇咬傷，詢問這是什麼蛇。（圖／翻攝路殺社臉書）

▲小孩被蛇咬傷，詢問這是什麼蛇。（圖／翻攝路殺社臉書，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

相信有一部分的人在荒郊野外遇到蛇都會驚嚇萬分，再加上如果被咬了一口，還會擔心是否有毒。一名男網友表示，親戚家的小孩腳部遭蛇咬了一口，因為不知牠有沒有毒性，就緊急使用捕蛇夾將牠夾起，並拍下照片詢問廣大網友「這是什麼蛇？」照片一出，許多網友紛紛怒喊「這樣夾母湯吧」、「夭壽喔，你是要夾斷他嗎」。

原po在臉書社團「路殺社」附上三張照片，只見長長的捕蛇夾前端，將蛇緊緊的夾起，而最後一張則是親戚家人的小孩腳部被蛇咬傷的照片，於是他詢問各位前輩「這是什麼蛇」。之後才得知原來這是一隻「王錦蛇」，也稱作臭青公、臭青母，本身沒有毒性。

請繼續往下閱讀...

▲▼小孩被蛇咬傷，詢問這是什麼蛇。（圖／翻攝路殺社臉書）

但是，引發網友熱烈討論的原因卻是圖片中那把捕蛇夾，只見他們將蛇狠狠的夾緊，網友則認為，「蛇夾這樣剪下去大概受傷了」、「用掃把就可以趕走了」、「可憐的蛇」、「這麼小隻也不用用到那麼恐怖的工具」、「這直接夾斷了吧！？一定要用這種工具嗎」、「被夾那蛇完蛋了」、「可憐的蛇，這麼小隻被夾」、「我比較擔心蛇...他是不是重傷了」。

針對部分網友的批評，原po也高EO回應表示，「感謝大家的熱情回覆與分享，大半夜親友著急打來求救、詢問是否中毒，我也只是馬上發文解惑與轉告知後續處理方式，還是非常感謝版上前輩們的即時幫忙，雖然親友當下的過度反應對小動物的傷害已造成並無法回朔，但我也誠心接受大家『稍微積極』的反應與回覆。」

據悉，王錦蛇無毒、主食為鳥卵、鼠類和其他蛇類，也包括劇毒蛇，例如五步蛇，其原因在於王錦蛇對蛇毒有一定免疫力，且個體較大，性活潑、兇猛，行動敏捷，是無毒蛇中攻擊性較強的種類。

▲▼小孩被蛇咬傷，詢問這是什麼蛇。（圖／翻攝路殺社臉書）

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