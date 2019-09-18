苗栗2警察「穿制服買咖啡」！民眾打1999投訴求懲處　督察長發函回擊

▲大湖分局員警中秋節買咖啡遭投訴，警局督察長：並無不當。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

繼台北市中山分局大直派出所員警，中秋夜和眷屬在警局旁停車場烤肉被檢舉後，現在連苗栗縣2名員警在便利商店買杯咖啡也遭民眾打1999投訴。為此，苗栗縣警察局督察長回應，早在2016年時，警政署即從寬律定，員警穿制服時可以購買餐點飲品，這2名員警的行為並無不當，購買時應須保持警戒，注意械彈、裝備及自身安全即可。

據了解，9月13日中秋節當天，有民眾打1999縣民熱線投訴大湖分局卓蘭所員警，執勤時於便利商店購買2杯咖啡，要求給予懲處；許多民眾紛紛表示這也實在太無聊了吧，都認為警察真的很辛酸，穿著制服難道都要不吃不喝嗎？警察也是人吧！

為此，苗栗縣警局督察長親上火線表示，警政署早在2016年2月時，就發文說明「員警在執勤中，穿著制服購買餐點及飲品，在不影響勤務下，應從寬審認，嚴禁發生任意懲處」，並表示「購買時應須保持警戒，注意械彈、裝備及自身安全即可」也說明了這2名員警並無不妥。

只是，從烤肉到買咖啡這樣微不足道的事，都有人虎視眈眈的注視著，希望大家能給人民保母多一些空間，只能說「警察先生，辛苦啦！」