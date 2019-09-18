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「世界最大功率」渦軸發動機北京航展亮相　AI-136T適用重型直升機

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▲▼世界最大功率的渦軸發動機「AI-136T」。（圖／翻攝自環球軍事）

▲世界最大功率的渦軸發動機「AI-136T」。（圖／翻攝自環球軍事，下同）

記者林彥臣／綜合報導

目前世界最大功率的渦軸發動機「AI-136T」，在北京航展亮相，據了解AI-136T渦軸發動機對於滿足重型直升機的動力需求，有很大的幫助。

▲▼世界最大功率的渦軸發動機「AI-136T」。（圖／翻攝自環球軍事）

根據《新華社》報導，展出方「北京天驕航空產業公司」旗下「重慶天驕航空動力」有關負責人介紹，AI-136T發動機是在D-136發動機的基礎上研發而成，可有效提升重型直升機在高溫和高海拔環境下的工作性能，該發動機最大功率為8970KW，採用模組化設計，具有可靠性高，經濟性好等特點，發動機優異的性能可滿足物資運輸、搶險救災等方面的需求，具備很強的市場競爭力。

配裝2台D-136發動機的米-26是當今世界上載重量最大的直升機，最大起飛重量為56噸，其內載和外掛重量均可達20噸，與中國運-8運輸機和美國C- 130運輸機運載能力相當。

▲▼世界最大功率的渦軸發動機「AI-136T」。（圖／翻攝自環球軍事）

此次航展，天驕航空與馬達西奇還介紹了3款重點發動機產品。AI-322系列發動機是新一代小涵道比渦扇發動機，其加力型為AI-322F，可滿足多種類先進教練機的使用需求； TV3-117VMA-SBM1V系列渦軸發動機可用作12至15噸新型直升機和在役直升機換發，在高海拔地區等極端環境下具備優異的適應能力；MS-500V-S系列發動機是一款先進的小功率渦槳發動機，可供通用航空飛機、支線飛機和教練機使用。

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