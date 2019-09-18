影／高雄傳校園霸凌！廁所掐脖、倒頭抱摔　同學圍觀笑翻「拿手機狂拍」

記者柯沛辰／高雄報導

高雄市大寮區某高職18日驚傳校園霸凌，一名黃姓特教生疑似長期遭同學欺負，不僅在廁所、教室遭人掐脖子，還被反抱後摔。周遭同學見狀，不是哈哈大笑，就是持手機錄影圍觀，無人伸出援手，直到有人將霸凌影片上傳炫耀，整起案件才意外曝光。

▲高雄驚傳校園霸凌，一名黃姓特教生疑遭同學欺負，引發網友關注。（圖／經打碼變色／爆料公社）

第一段外流影片顯示，地點發生在學校廁所，身材較為壯碩的張姓男學生一手掐住黃姓特教生的脖子，但現場10多名學生圍觀，各自持手機拍攝，錄影者則炫耀性地在影片打上「人山人海」四個大字，無人上前制止。隨後另一名學生將人帶進廁所間，影片到此結束。

▲黃姓男學生遭掐脖子，還被帶到廁所隔間內。（圖／經打碼變色／爆料公社）

第二段外流影片可見，場景轉到教室內，另一名陳姓男學生將黃姓學生倒栽蔥反抱，但隨後重心不穩，兩人雙雙向後摔倒，黃則撞上一旁桌椅。現場約20名同學圍觀嘻笑，頻頻發出驚呼；錄影者則在畫面打上「水啦水啦」四個字。

事後，影片被轉貼到臉書「爆料公社」，引發網友熱議。校方表示，受害的黃姓高二生有過動傾向，目前已請家長到校協調，並親自致歉，後續將依校規處置動手的學生，另視情節議處起鬨者。

轄區警方獲報後，已跟學校取得聯繫，但當事人尚未報案，目前僅扮演協助角色。

▲黃姓男學生遭同學抱摔，現場圍觀同學哈哈大笑。（圖／經打碼變色／爆料公社）

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