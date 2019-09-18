920國家防災日海嘯地震演練　瑞芳警試放海嘯警報...民眾勿驚慌

▲ 920國家防災日海嘯地震演練，瑞芳警試放海嘯警報。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

9月20日為國家防災日，新北市瑞芳警分局配合行政院辦理2019年國家防災日，將在9月20日上午10時試放海嘯緊急警報，10點10分試放海嘯解除警報，此次演習並不實施人車管制及疏散避難，請民眾不必驚慌。

當年震撼人心的921大地震，如今已滿20年，同時也是莫拉克風災滿10周年。回顧過去受災規模廣大，因此促使國家訂立國家防災日，完善災害防救法制、體系與專業之制度化，並強化災害防救政策、計畫、資源與專職人力之投入，提升防救災科技速度與精度，關注對民眾防救災服務流程改善，更強調公私合夥協力全民防救精神。

行政院訂於9月20日防災日當日上午9時21分辦理「國家防災日演習」地震速報演練，由交通部中央氣象局 ，發送「4370國家級警報」CBS訊息至民眾手機，發送內容為「2019年國家防災日演習」地震速報演練，臨震應變「趴下、掩護、穩住」。同日10時，並在臺灣沿海地區，運用防空警報系統發布海嘯警報試放鳴5秒，停5秒，再鳴5秒，共15秒後，改以語音廣播內容二次；10時10分實施解除警報試放一長聲90秒（Earthquake Disater Drill）。

瑞芳警分局長陳杏結提醒，屆時不實施人車管制及疏散避難，若民眾接獲訊息，請不必驚慌，此次演習目的在使民眾熟悉應變訊息及海嘯警報音符。陳杏結強調，居安思危是應付災害保平安的不二法門，也請民眾平日應針對災害防範多做準備，才能避免危害。