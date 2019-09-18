首次開鍘！台企銀辦理高雄豪宅放款出包　遭央行處分100萬元

▲台企銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台企銀今（18）日公告，辦理高價住宅（豪宅）貸款，違反「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」遭到央行處分100萬元罰鍰，是央行2012年對豪宅貸款管制以來，首宗遭罰的案件。

台企銀今日晚間公告，因為辦理豪宅貸款違反了央行的金融機構辦理購置高價住宅貸款，而遭到央行處分100萬元。

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根據了解，台企銀是去年辦理高雄的住宅貸款但實際上該標的物是店面，但是該不動產的買賣價是7,000萬元，但是客戶沒有要借很多，只借了2,000萬元、而且客戶堅持需要寬限期，所以台企銀給予2年寬限期，且鑑價只有3000多萬元，台企銀銀認為是符合法規的。

但央行法規規範，豪宅的定義是以鑑價與買賣價孰高，其一價格落入規範就屬豪宅，該個案已經算是「豪宅」不應該給予寬限期，所以針對台企銀開罰。

根據央行對於豪宅的定義，如果是在台北市的房子，鑑價或者買賣價7,000萬元以上、新北市的房子則是6,000萬元以上、台北市與新北市以外的房子則超過4,000萬以上的房子。台企銀表示，會觸犯法規主要是對於鑑價和買賣價認定錯誤，才會有寬限期，但是目前該案已經在改善當中，會取消該客戶的寬限期。