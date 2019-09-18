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友達14年幫助3萬名弱勢學童　共捐助1.3億元老實聰明獎學金

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▲友達14年幫助3萬名弱勢學童　共捐助1.3億元老實聰明獎學金。（圖／友達提供）

▲友達「達達魔法科學營」。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今（18）日宣布，今年以「前進夢想，乘風飛翔」為主題，募集老實聰明獎學金逾830萬元，獲超過2000位同仁熱情響應，累計14年來共捐助1.3億元，幫助超過3萬名的弱勢學童，讓他們透過獎學金可以安心向學。

 友達董事長暨執行長彭双浪表示，老實聰明獎學金是由友達同仁自願提撥薪資而成立，迄今已邁入第14年，所募得的款項透過友達環境文化保護基金會，幫助品格良好之清寒優秀學子努力向上，並在3年前開始與國立自然科學博物館和遠哲科學教育基金會合作，為國中學生打造一日營隊「達達魔法科學營」，至今共幫助近2000名學生開拓對科學探索的視野。

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▲友達14年幫助3萬名弱勢學童　共捐助1.3億元老實聰明獎學金。（圖／友達提供）

▲友達「達達魔法科學營」讓學生動手了解科學。（圖／友達提供）
 
「達達魔法科學營」今年上半年已舉辦五梯次，共有近300名學生參加，其中大明高級中學國中部楊同學就說，自己在學校上課只有教原理，並沒有實際操作，這次透過做實驗的過程，可以把自己平常所學用在實作上，真的非常有趣。
 
為推動環境保護、社會參與等各項永續行動，友達今年成立友達環境文化保護基金會，透過台中和龍潭廠區環境教育場所，以及台中科博館的達達魔法樂園，傳遞科普與環教知識，並舉辦「Green Party綠色嘉年華」植樹活動，12年來已在全球廠區種下逾100萬顆樹，還有舉辦耶誕圓夢計畫，為弱勢孩子募集聖誕禮物和助學金，為社會散播正向能量。

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