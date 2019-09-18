影／大型車視野死角再奪人命！　女騎士機車被轉彎大貨車撞倒遭攔腰輾斃

▲中山高麻豆交流道匝道發生死亡車禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為降低台南地區車禍死傷人數，台南市政府與公路總局9月18日上午才剛攜手推廣大型車加裝行車視野輔助系統，未料傍晚台南麻豆即傳出一起大貨車輾斃機車女騎士的死亡車禍，大貨車轉彎與機車發生擦撞，機車人車倒地，女騎士遭攔腰輾過當場慘死。

據了解，18日傍晚5時33分許，1輛大貨車準備駛入中山高麻豆交流道匝道時，和1部直行的機車發生擦撞，該名36歲蔡姓女騎士，人車倒地後，被36歲楊姓司機所駕大貨車之右前輪攔腰輾過，蔡女當場死亡。

台南市警豆分局據報，馬上派員到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，警方調查蔡女騎機車返家途經中山高麻豆交流道南下匝道口時，與楊男所駕右轉大貨車發生擦撞車禍，蔡女被輾壓當場死亡，案發後除通知死者家屬到場認屍，並報請檢察官相驗。初步研判，肇事大貨車楊姓司機疑因行車視線死角，未察覺後方車況而肇事。肇事司機酒測值為0，並未酒駕。

36歲楊姓肇事司機向警方表示，案發時要右轉上麻豆交流道，並未發現有機車，是車前方突傳出有碰撞聲，他才趕緊煞車察看，才得知道撞到人。目前真正肇事原因正由檢警調查偵辦中。

據台南監理站指出，大型車輛每年平均車禍達1500件，視野死角往往是肇事主因，為減少視野死角釀禍，自2020年1月1日，將把加裝行車視野輔助系統設備列入車輛定期檢驗項目，屆時未加裝者，將無法通過檢驗。截至今年年底，使用中大型車輛未裝設，或未曾受補助行車視野輔助系統設備者，均可向所在地監理機關申請，選擇裝設基準型、環景型、標準型的行車視野輔助系統，每輛可補助4000元，簡易型的行車視野輔助系統，每輛可補助1000元。