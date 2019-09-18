　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／大型車視野死角再奪人命！　女騎士機車被轉彎大貨車撞倒遭攔腰輾斃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中山高麻豆交流道匝道，傍晚發生機車與大貨車死亡車禍，36歲蔡姓女騎士，人車倒地後，被36歲楊姓司機所駕大貨車之右前輪攔腰輾過，蔡女當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中山高麻豆交流道匝道發生死亡車禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為降低台南地區車禍死傷人數，台南市政府與公路總局9月18日上午才剛攜手推廣大型車加裝行車視野輔助系統，未料傍晚台南麻豆即傳出一起大貨車輾斃機車女騎士的死亡車禍，大貨車轉彎與機車發生擦撞，機車人車倒地，女騎士遭攔腰輾過當場慘死。

▲中山高麻豆交流道匝道，傍晚發生機車與大貨車死亡車禍，36歲蔡姓女騎士，人車倒地後，被36歲楊姓司機所駕大貨車之右前輪攔腰輾過，蔡女當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，18日傍晚5時33分許，1輛大貨車準備駛入中山高麻豆交流道匝道時，和1部直行的機車發生擦撞，該名36歲蔡姓女騎士，人車倒地後，被36歲楊姓司機所駕大貨車之右前輪攔腰輾過，蔡女當場死亡。

▲中山高麻豆交流道匝道，傍晚發生機車與大貨車死亡車禍，36歲蔡姓女騎士，人車倒地後，被36歲楊姓司機所駕大貨車之右前輪攔腰輾過，蔡女當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警豆分局據報，馬上派員到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，警方調查蔡女騎機車返家途經中山高麻豆交流道南下匝道口時，與楊男所駕右轉大貨車發生擦撞車禍，蔡女被輾壓當場死亡，案發後除通知死者家屬到場認屍，並報請檢察官相驗。初步研判，肇事大貨車楊姓司機疑因行車視線死角，未察覺後方車況而肇事。肇事司機酒測值為0，並未酒駕。

▲中山高麻豆交流道匝道，傍晚發生機車與大貨車死亡車禍，36歲蔡姓女騎士，人車倒地後，被36歲楊姓司機所駕大貨車之右前輪攔腰輾過，蔡女當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

36歲楊姓肇事司機向警方表示，案發時要右轉上麻豆交流道，並未發現有機車，是車前方突傳出有碰撞聲，他才趕緊煞車察看，才得知道撞到人。目前真正肇事原因正由檢警調查偵辦中。

據台南監理站指出，大型車輛每年平均車禍達1500件，視野死角往往是肇事主因，為減少視野死角釀禍，自2020年1月1日，將把加裝行車視野輔助系統設備列入車輛定期檢驗項目，屆時未加裝者，將無法通過檢驗。截至今年年底，使用中大型車輛未裝設，或未曾受補助行車視野輔助系統設備者，均可向所在地監理機關申請，選擇裝設基準型、環景型、標準型的行車視野輔助系統，每輛可補助4000元，簡易型的行車視野輔助系統，每輛可補助1000元。

ET快訊
與小王爽啪...買潤滑液添快感！隔天「那邊癢」就醫　人夫氣炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／大型車視野死角再奪人命！　女騎士機車被轉彎大貨車撞倒遭攔腰輾斃

影／高雄傳校園霸凌！廁所掐脖、倒頭抱摔　同學圍觀笑翻「拿手機狂拍」

嗆「教練車」開太慢！恐怖男逼車狂閃大燈　爆氣掏甩棍：我不怕警察

蘆洲驚見「打槍俠」！見國小生掏鳥猥褻邪笑…曾偷內褲遭逮

車上震不停！噁伯逼12歲女童口交再「忘情衝刺」　事後請吃甜不辣打發

離譜！農曆春節護理之家放空城　無護理值班害住民休克死亡

「王老吉」風光設宴300桌做公益　總鋪師「水蛙師」悶收不回辦桌錢

開車撞飛弟夫妻險死　他獲賠70萬：這輩子不願再與哥扯上關係...不上訴　

影／驚悚畫面曝光！貨車連撞8車釀1死4傷　10歲男童「雙腳遭夾」命危

強風吹斷台1線號誌桿　2車「差半秒」險被砸...短褲妹嚇傻

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

勸柴吃保健食品！寵狗爸親自示範　父女輪流吐舌閃瞎網：這才是親生

影／大型車視野死角再奪人命！　女騎士機車被轉彎大貨車撞倒遭攔腰輾斃

影／高雄傳校園霸凌！廁所掐脖、倒頭抱摔　同學圍觀笑翻「拿手機狂拍」

嗆「教練車」開太慢！恐怖男逼車狂閃大燈　爆氣掏甩棍：我不怕警察

蘆洲驚見「打槍俠」！見國小生掏鳥猥褻邪笑…曾偷內褲遭逮

車上震不停！噁伯逼12歲女童口交再「忘情衝刺」　事後請吃甜不辣打發

離譜！農曆春節護理之家放空城　無護理值班害住民休克死亡

「王老吉」風光設宴300桌做公益　總鋪師「水蛙師」悶收不回辦桌錢

開車撞飛弟夫妻險死　他獲賠70萬：這輩子不願再與哥扯上關係...不上訴　

影／驚悚畫面曝光！貨車連撞8車釀1死4傷　10歲男童「雙腳遭夾」命危

強風吹斷台1線號誌桿　2車「差半秒」險被砸...短褲妹嚇傻

秋季限定！「萬鷺朝鳳」鳥群盤旋秀　只有嘉義梅山太興村看得到

彩迷注意！12月起領獎少繳20%冤枉稅　5000元以下獎金還可到投注站領

2年內「二度心梗」竟是高血脂惹禍　膽固醇控制標準再下修！

中職／猿易主樂天　轉賣金將破俊國熊5.27億最高紀錄

20歲女星帶違禁品大鬧車站！嗆「我是公眾人物」遭拘留5天…背景起底網怒了

半導體產值破2兆！陳其邁：台灣在全球產業價值鏈是不可或缺的國家

影／大型車視野死角再奪人命！　女騎士機車被轉彎大貨車撞倒遭攔腰輾斃

FLUX勇闖瑞典開唱登上外媒！　跑攤演出「像在打RPG解鎖」

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子…鐵鎚砸頭棄屍

中職／20轟20盜達陣　蘇智傑開心成獅隊30年來首位

社會熱門新聞

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警..

即／桃園男：我殺人了！　1男屍..

畫面曝！貨車連撞8車釀1死4傷..

渣友闖家綑綁拍裸照！母護女含淚..

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊..

小三生兩子放閃「老公帶我來摩鐵..

海巡裝備列隊開箱文　網驚：要逼..

瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車...駕駛慘..

與小王爽啪...買潤滑液添快感..

即／北投男「左手腕有割傷」倒臥..

醫學系女縱火燒死父親　媽坐輪椅..

爽玩柬埔寨4天3夜　7人返台恐..

16歲少女垃圾桶套頭　霸凌團扯..

更新／台中貨車司機疑打瞌睡　追..

更多熱門

相關新聞

宣導加裝大型車行車視野輔助系統全

為降低台南地區車禍死傷人數，台南市政府與公路總局攜手推廣行車視野輔助系統，台南市長黃偉哲9月18出席宣導活動，實地體驗視野死角，並與公路總局陳彥伯局長一同呼籲，大型車輛應盡速加裝視野輔助系統，維護交通安全並避免受罰，以示守護大台南地區民眾生命安全的決心。

國道林口9車連環撞！肇事運將稱遭撞

南警教學子看大型車的死亡陰影

大貨車過彎近千塊磁磚翻落　2機車閃避「犁田」

國1林口段大貨車連環撞　8人命大僅受輕傷

關鍵字：

大型車視野死角奪命大貨車輾斃

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

台索分手「交換生周末打包回家」美副總統拒見索總理

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

「UFO橫掃海平面」3影片流出　美海軍承認：是真的

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警守一整夜

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面