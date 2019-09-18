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潘孟安也要開箱！公文、夾腳拖都來了　「肚上亮點」引網爆笑：好可愛

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▲▼潘孟安開箱文。（圖／翻攝自潘孟安臉書粉專）

▲潘孟安開箱文。（圖／翻攝自潘孟安臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／綜合報導

國外警消勤務人員「真人開箱」風潮吹進台灣，不僅只有警消人員大玩開箱，現在連屏東縣長潘孟安也跟上潮流，想出「拚縣政開箱」。只見潘孟安身旁放了文具、跑步機、電話、水壺、背包、帽子、夾腳拖、自畫像、公文、手機和碗筷，他還故意用熊大抱枕遮住自己的肚子，引起許多網友哈哈大笑，直呼「好可愛的縣長」。

潘孟安18日晚間在臉書上提到，剛離開辦公室前，開箱一下拚縣政的必備，歡迎大家來找亮點！也邀請桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁一起跟上這波「拚縣政開箱」風潮。

▲▼潘孟安開箱文。（圖／翻攝自潘孟安臉書粉專）

從潘孟安放上的照片顯示，潘孟安身旁放了各式公文、文具、2019元宵節燈會燈籠、自畫像、2019國慶煙火海報、西裝外套、電話、背包、水壺、帽子、夾腳拖、手機、行動充電器、碗筷，以及跑步機…等物品，而潘孟安的身上還有一個「小亮點」，那就是將熊大抱枕放在肚子上「遮肚」。

對此，網友們表示，「好可愛的縣長」、「亮點太多了，超級南很屏東」、「居然有熊大抱枕」、「還真的來了縣長開箱文」、「第一名的縣長！連開箱都衝第一」、「亮點是夾腳拖」、「熊大是不是欲蓋彌彰」、「少了鐵馬」、「跟腹院長一樣需要遮腹」、「意圖遮鮪魚肚」。

立委鍾佳濱也留言，「安安縣長別騎飛輪了，一起來騎真單車！」並且放上他個人的開箱照。而潘孟安則回應，「我先檢查輪胎有沒有氣！」

他奶奶的美麗小秘訣

▲▼潘孟安開箱文。（圖／翻攝自潘孟安臉書粉專）

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