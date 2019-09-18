韓國瑜民調直直落　文化大學主任600字怒揭原因：苦等郭大人息怒！

▲胡幼偉評論韓國瑜民調下降的主因。（合成圖／胡幼偉臉書、ETtoday攝影中心攝）



記者柯振中／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選後，韓國瑜表示，會透過各種管道向郭請益，沒想到蔡沁瑜回應「不想耽誤他時間」。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉18日600字回應，韓國瑜勝選以來，郭不斷擺出姿態，讓全國有頭有臉的人如喪考妣，韓國瑜民調會下降，就是因為不斷低聲下氣、小心伺候郭，「每天苦等郭大人息怒！」

胡幼偉18日在臉書上指出，郭台銘辦公室的發言人蔡沁瑜拒絕韓國瑜「向郭請益」的請求，讓他相當感慨，因為韓國瑜沒有「對不起郭台銘」，「黨內初選，老韓不能贏嗎？只能郭台銘贏？」

胡幼偉提到，韓國瑜初選勝出後，不斷致電郭台銘，希望能夠整合黨內的力量，但郭台銘沒有接通，也沒有回電，這樣的情況卻被外界質疑「整合不力」，相當沒有道理，「那意思好像是說：韓沒有搬個板凳，每天坐在郭府樓下，直等到郭願意『接見』韓小弟，韓才叫做『用力整合』囉？」

▼胡幼偉痛批，難道要韓國瑜「搬板凳」守在郭台銘的家門口，才叫用力整合嗎？（合成圖／ETtoday資料照）



「初選結束到現在，韓對郭沒一句惡言！」胡幼偉說，韓國瑜到現在仍沒有宣布副手人選，就是對郭台銘釋出善意，但郭卻「撒嬌了兩個月」，讓全國有頭有臉的人如喪考妣一般，惶惶不可終日，「郭呢？每天派個發言人出來繼續撒嬌，韓依然擺低姿態，每天苦等郭大人息怒！」

胡幼偉認為，韓國瑜的民調之所以下降，就是因為不斷小心地伺候郭台銘，唯恐對方生氣，「這到底是甚麼意思？只能郭霸氣，韓就要低聲下氣，才是表現得宜嗎？」

胡幼偉對韓國瑜喊話，希望能夠拿出氣魄，公布副手人選，向人民高喊「我就是要贏」、「我有庶民苦民的支持，一定會贏」，別再自我矮化，「有甚麼好怕的？是郭台銘重要，還是幾百萬庶民苦民重要？」

他最後強調，自己很少動怒，但希望韓國瑜能拿出決心，展現出必勝的氣勢，眾人才會共襄盛舉，「打仗，就要有個打仗的樣子嘛！」

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